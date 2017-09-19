В православном университете отметят десятилетие единства Русской церкви

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вечер, посвященный десятилетию подписания Акта о каноническом общении Московского патриархата и Русской зарубежной церкви пройдет во вторник вечером в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках вечера состоится показ редкой кинохроники святого Иоанна и презентация новой книги, составленной протоиереем Петром Перекрестовым "Пастырь. Учитель. Друг. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский в воспоминаниях современников".

В мероприятии примут участие епископ Орехо-Зуевский Пантелеимон, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, благочинный Малоярославцевского благочиния и преподаватель Калужской духовной семинарии протоиерей Андрей Лобашинский, ключарь кафедрального собора Всех скорбящих Радости в Сан-Франциско протоиерей Пётр Перекрестов и актриса Дана Агишева.

"Владыка Иоанн Шанхайский, безусловно, один из величайших святых 20 века. Его облик в первую очередь связан с его стремлением помочь тем русским людям, которые в результате трагических событий 1917 года оказались на чужбине — в Европе, США, Китае и других местах. То есть его главное служение было связано с милосердием, стремлением облегчить участь больных, голодных, не имеющих одежды людей, Эта черта его характера, способность поделиться была настолько выражена, что в народе он получил прозвище "Иоанн босой",- приводит пресс-служба слова профессора, доктора церковной истории, проректора по международной работе ПСТГУ протоиерея Георгия Ореханова.