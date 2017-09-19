Студент в рясе не смог бесплатно пройти в собор Милана

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Полиция Милана задержала 19-летнего студента, который под видом православного священника проник в платную часть знаменитого Дуомо (кафедрального собора), мошенника выдала неправильная ряса, сообщает местное издание Il Giorno.

Молодой человек из Монцы объяснил полицейским, что сделал это, чтобы не платить три евро за входной билет. Студент приобрел рясу за 70 евро и вошел в собор, вход в который является свободным для священников.

Во время своего визита он даже успел пообщаться с местными монахинями. Однако те заподозрили неладное и вызвали полицию. Студент объяснил полицейским, что является православным священником, однако те обратили внимание, что на нем ряса протестантского пастора.

Молодой человек попытался убежать, но был задержан. Его обвинили в мошенничестве, рясу конфисковали, однако затем отпустили.

Также сообщается, что студента вывели из собора в сопровождении солдат. В последние месяцы все туристические объекты Италии находятся под усиленной охраной в связи с угрозой терактов.

Кафедральный собор Рождества Девы Марии в Милане является одним из самых известных памятников готики в Европе. Строительство здания началось в 1386 году, однако окончательно завершить работы удалось лишь в 1965 году.