В Москве более десятка лам освятили буддистскую ступу Просветления

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более десятка лам освятили построенную в московском районе Отрадное 15-метровую ступу Просветления; она стала первой у московских буддистов.

"Сегодня московская община буддистов открывает первую ступу Просветления… Теперь пришло время для строительства храма… Как пожелал Далай-лама, он должен будет объединить все направления буддистского учения", — сказала председатель московской общины буддистов Дулма Шагдарова, обращаясь к собравшимся.

По ее словам, возведенная в Отрадном ступа – наиболее значимая среди восьми существующих форм ступы. Она символизирует возможность достижения просветления и способствует преодолению всех возможных препятствий и проблем.

"Ступа символизирует тело, речь и разум Будды. Далай-лама благословил строительство ступы и передал для закладки в нее благословенные им священные реликвии. Также ступа наполнена святыми изображениями, текстами мантр, молитвами, ритуальными священными текстами, книгами, статуэтками, мощами святых, подношениями и другими сакральными предметами и символами общей массой до 20 тонн", — поделилась с собравшимися Шагдарова.

На открытии ступы Просветления собрались несколько сотен столичных буддистов. Среди гостей церемонии ожидался народный артист СССР Иосиф Кобзон, поддерживающий возведение буддистского храма в Отрадном, но он не смог приехать. Освящение ступы совершили несколько монахов, которых возглавил Кунделинг Ринпоче, прибывший в Россию по поручению Далай-ламы. После совершению обряда все ламы по часовой стрелке трижды обошли ступу. После этого в нее смогли заходить все желающие.