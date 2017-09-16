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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Москве более десятка лам освятили буддистскую ступу Просветления

16:1116.09.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония открытия 13-метровой Ступы Просветления в Москве. 16 сентября 2017Церемония открытия 13-метровой Ступы Просветления в Москве. 16 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более десятка лам освятили построенную в московском районе Отрадное 15-метровую ступу Просветления; она стала первой у московских буддистов.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Сегодня московская община буддистов открывает первую ступу Просветления… Теперь пришло время для строительства храма… Как пожелал Далай-лама, он должен будет объединить все направления буддистского учения", — сказала председатель московской общины буддистов Дулма Шагдарова, обращаясь к собравшимся.

По ее словам, возведенная в Отрадном ступа – наиболее значимая среди восьми существующих форм ступы. Она символизирует возможность достижения просветления и способствует преодолению всех возможных препятствий и проблем.

"Ступа символизирует тело, речь и разум Будды. Далай-лама благословил строительство ступы и передал для закладки в нее благословенные им священные реликвии. Также ступа наполнена святыми изображениями, текстами мантр, молитвами, ритуальными священными текстами, книгами, статуэтками, мощами святых, подношениями и другими сакральными предметами и символами общей массой до 20 тонн", — поделилась с собравшимися Шагдарова.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДосточтимый Кунделинг Тацаг Ринпоче на церемонии открытия 13-метровой Ступы Просветления в Москве. 16 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Досточтимый Кунделинг Тацаг Ринпоче на церемонии открытия 13-метровой Ступы Просветления в Москве. 16 сентября 2017

На открытии ступы Просветления собрались несколько сотен столичных буддистов. Среди гостей церемонии ожидался народный артист СССР Иосиф Кобзон, поддерживающий возведение буддистского храма в Отрадном, но он не смог приехать. Освящение ступы совершили несколько монахов, которых возглавил Кунделинг Ринпоче, прибывший в Россию по поручению Далай-ламы. После совершению обряда все ламы по часовой стрелке трижды обошли ступу. После этого в нее смогли заходить все желающие.

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© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиновВ Москве впервые прошла буддийская церемония благословения животных.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
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В Москве впервые прошла буддийская церемония благословения животных.
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© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудинов
Ритуал провел лама Сопо Ринпоче – известный ученик Далай-Ламы XIV
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиновБолее 400 москвичей принесли на обряд своих домашних питомцев.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
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Более 400 москвичей принесли на обряд своих домашних питомцев.
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© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудинов
В буддизме говорится, что у любого существа есть не только нынешняя жизнь, но и нескончаемая череда жизней, прошлых и будущих.
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© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Буддисты верят, что обряд поможет животным как в их нынешней жизни, так и в последующих.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиновСам Будда Шакьямуни учил состраданию всем живым существам. По легенде, он однажды увидел, как один человек приносит животных в жертву богам. Тогда Будда предложил себя в качестве жертвы, лишь бы их спасти.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудинов
Сам Будда Шакьямуни учил состраданию всем живым существам. По легенде, он однажды увидел, как один человек приносит животных в жертву богам. Тогда Будда предложил себя в качестве жертвы, лишь бы их спасти.
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© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Такой обряд Сопо Ринпоче проводит по всему миру, благословляя, в том числе, лошадей, оленей, воробьев, рыб и осьминогов.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиноЛама Сопо Ринпоче утверждает, что домашние животные в прошлых жизнях могли приходиться своим владельцам родственниками или друзьями.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино
Лама Сопо Ринпоче утверждает, что домашние животные в прошлых жизнях могли приходиться своим владельцам родственниками или друзьями.
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат АляудиновПомимо самого благословения животных, организаторы мероприятия устроили выставку кошек из приютов. Из них 13 обрели новых хозяев.Будийский ритуал благословения домашних питомцев москвичей
© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудинов
Помимо самого благословения животных, организаторы мероприятия устроили выставку кошек из приютов. Из них 13 обрели новых хозяев.
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Религия и мировоззрение
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