Православные активисты попросили запретить показ "Матильды" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. Православные активисты из нескольких общественных движений направили властям Новосибирска, Новосибирской области и полпреду президента в СФО открытое письмо, в котором просят запретить показ фильма "Матильда" в регионе.

Подписи под обращением, копия которого размещена в интернете, поставили члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Письмо адресовано мэру Новосибирска Анатолию Локтю, губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому и полпреду президента РФ в СФО Сергею Меняйло.

"Просим принять во внимание наше открытое обращение к вам, как к руководителям органов федеральной, региональной и муниципальной власти… и отказать в прокате фильма "Матильда" в Новосибирске и Новосибирской области", — говорится в обращении.

Один из авторов обращения координатор клуба православных многодетных семей города Бердска Иван Квасницкий сообщил РИА Новости, что 14 сентября обращение передали в приемную полпреда, губернатора и мэра.

Авторы обращения, мотивируя необходимость запрета показа фильма, говорят о результатах проведенной ранее экспертизы, которая якобы признала, что фильм представляет собой "сознательное оскорбление религиозных чувств верующих". Они также отмечают, что ряд субъектов РФ уже заявили об отказе в прокате "Матильды".

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.