Депутат ГД: оснований для пересмотра закона о свободе совести в России нет

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Федеральный закон "О свободе совести и религиозных организациях" сбалансирован, достаточных оснований для его пересмотра в настоящий момент нет, заявил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин предложил принять новую редакцию федерального закона "О свободе совести и религиозных организациях", действующего с 1997 года. По его мнению, это нужно сделать, исходя из "ясного понимания новых задач общественного развития, роли религиозных сообществ и организаций в духовно-нравственном развитии, защиты прав и свобод личности, принятых международных обязательств".

"Мы обсудим, подведем итоги, но в настоящий момент отсутствуют достаточные основания для коренного пересмотра действующего законодательства. Мы считаем, что законодательство этой сфере должно быть консервативным", — заявил Гаврилов РИА Новости, комментируя инициативу Дискина.

Депутат подчеркнул, что данный закон является "достаточно сбалансированным, ответственным", а также одним из "фундаментальных базисных законов, который на долгие годы определил и будет определять развитие системы государственных межконфессиональных отношений".

Тем не менее, по его словам, с общественниками и экспертами ведутся активные дискуссии по этому законопроекту.

"Более того, многие наши эксперты предлагают (пакет) поправок и мы будем решать пакет поправок к данному законодательству. Суть поправок в том, чтобы с учётом 20-летнего опыта и состоянии гражданского общества, религиозной сферы, внешних угроз, рисков серьезно ужесточить конструкцию закона и злобствующих законов, в том числе и КоАП, повысив ответственность и контроль за деятельностью ряда миссионерских инициатив и религиозных сект, организаций", — пояснил он.