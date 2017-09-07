Папа Римский призвал колумбийцев отказаться от мести по итогам войны

Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017

Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017

РИМ, 7 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Колумбии, призвал власти этой страны и повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) отказаться от мести на пути к национальному примирению.

В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек.

В феврале началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК. Официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами произошла в конце июня.

"Проделанные шаги дают почву для надежды и убеждают, что поиск мира — это открытый процесс, который не прекращается и требует вклада каждого человека… Несмотря на препятствия, различия и разность подходов по достижению мирного сосуществования эта задача (примирение) побуждает нас настойчиво развивать культуру диалога", — заявил понтифик в четверг на встрече с руководством южноамериканской страны.

По его словам, "ненависть продлилась слишком долго", и стороны завершившегося гражданского конфликта должны "залечить раны", так как настало время "помогать друг другу".

"И пусть эти усилия помогают избежать искушения мстить и преследовать односторонние краткосрочные интересы", — сказал папа Франциск, которого цитирует агентство askanews.

По пути в Колумбию самолету папы Римского пришлось изменить маршрут из-за урагана "Ирма" и пролететь южнее изначального маршрута. В столице южноамериканской страны главу Римско-католической церкви встречало около 700 тысяч человек.