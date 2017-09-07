Мусульманский кинофестиваль в Казани покажет 60 лучших лент из 27 стран

КАЗАНЬ, 7 сент — РИА Новости, Радик Амиров. Картины из 27 стран представлены на проходящем в эти дни XIII мусульманском кинофестивале в Казани, всего же в оргкомитет поступило 782 заявки из 61 страны, сообщил РИА Новости президент фестиваля глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин.

"После довольно жесткого отбора на конкурс прошли 60 лент из 27 стран", — сказал муфтий, отметив, что, "как мусульманин и россиянин", он гордится фестивалем, — "другого такого кинофорума в мире нет".

На открытии фестиваля президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия вновь стала "перекрестком цивилизационного диалога". "Мы снова рады видеть у себя в гостях мастеров кино из разных стран и континентов", — сказал Минниханов.

Организаторы фестиваля пояснили РИА Новости, что в этом году учрежден спецприз президента республики, в том числе денежное вознаграждение для лент, которые станут, по мнению жюри, лучшими фильмами о Татарстане. Каков денежный приз, организаторы не уточнили.

На открытии египетский режиссер Магди Ахмед Али отметил, что его фильм "Наш проповедник" по разным причинам запрещен к показу в большинстве арабских стран. "Но в России нашу ленту увидят зрители без какого-либо запрета. Это значит, что в вашей стране готовы обсуждать и спорить, но не запрещать. Нам важно показать истинное лицо ислама, какой он есть. Наша вера не воинственная и не радикальная", — отметил Магди Ахмет Али.

Почетными гостями кинофорума стали Владимир Конкин, Марат Башаров, Сергей Маховиков, Кирилл Плетнев, Владимир Вдовиченков и другие актеры кино. Оценивать конкурсную программу будет жюри под председательством народного артиста России, режиссера и сценариста Николая Досталя.

Новшеством этого года станет и то, что в составе жюри посекционно будут работать 20 специалистов из 11 стран мира. Таким образом, каждая "группа" жюри смотрит и оценивает 10-20 фильмов (1-2 номинации), в спорных случаях право решающего голоса принадлежит председателю. По итогам просмотров будут присуждены статуэтки по номинациям, а также специальные призы.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана. Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.

В этом году фестиваль проводится в партнерстве с группой стратегического видения "Россия — исламский мир" по предложению возглавляющего группу президента РТ Рустама Минниханова.