Казимиров: встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана обнадеживает

ЕРЕВАН, 6 сен – РИА Новости. Встреча религиозных лидеров Армении и Азербайджана на фоне острых политических противоречий обнадеживает, заявил российский дипломат, сопредседатель Минской группы ОБСЕ в 1992—1996 гг. Владимир Казимиров, сообщает Sputnik Армения.

Католикос всех армян Гарегин II и председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде встретятся 8 сентября в Москве при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Трехсторонняя встреча состоится в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре.

"С учетом влияния духовных лидеров в общественной жизни Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении можно лишь приветствовать предстоящую встречу при содействии российского Патриарха Кирилла. Она могла бы быть и более полной, если бы церковь везде была бы более самостоятельной, действительно не слишком оглядывалась бы на политическую моду в своем государстве", — сказал Казимиров.

Он отметил, что российская посредническая миссия в годы войны (1991-1994) и вначале поисков политической урегулирования карабахского конфликта придавала важное значение контактам между церковным лидерами сторон конфликта.

Ему, как главе этой миссии, не раз довелось встречаться с каждым из них, а также с руководителями Русской церкви, в том числе с нынешним Патриархом Кириллом.

По словам Казимирова, патриарх Кирилл в свое время уделял много внимания ее международным связям Русской Православной церкви и в Москве, и в Женеве, где было принято тогда внушительное заявление церковных лидеров разных стран с призывом к мирному разрешению этого конфликта.

"Важно отметить в итоге, что, несмотря на существенные религиозные расхождения, конфликт не принял межрелигиозного характера, их значение не было определяющим. Гораздо круче и опаснее были и остаются политические противоречия между сторонами конфликта. Поэтому новая встреча религиозных лидеров в какой-то мере обнадеживает. Пожелаем им успеха!", — сказал Казимиров.

В свою очередь, экс-премьер, глава Общественного совета Армении Вазген Манукян отметил, что в существующих условиях любые контакты на любом уровне, могут принести пользу, а не вред.

"Я всегда выступаю за контакты, будь то общественные силы, правительства, или духовные лидеры. Каждая встреча, каждые переговоры содержат в себе положительный элемент. Поэтому я приветствую любые подобные встречи", — сказал Манукян.

По его мнению, одна встреча сама по себе, конечно, не решает проблему, но во время многочисленных встреч "дело идет вперед".

"В сумме, эти встречи приближают нас к решению", — подчеркнул Манукян.

Как отметил преподаватель факультета теологии Ереванского государственного университета Вардан Хачатрян, когда речь идет о мировых религиях, руководителях ветвей, во всяком случае, они должны вести разговор о мире.

Нынешнему "миру", по его словам, сопутствуют гибель солдат на границе и четырехдневная война.

"Во многих случаях заявления Пашазаде используются как речь для политического успокоения Армении", — сказал Хачатрян.

С другой стороны, по его мнению, что религиозные идеи и в данном конфликте могут быть использованы с радикальных позиций. Поэтому отсутствие религиозного окраса в карабахском конфликте можно считать положительным явлением.

"Желательно, чтобы в конфликте никоим образом не использовался религиозный момент. Ведь изначально конфликт начинался между руководством Азербайджана и его гражданами", — сказал Хачатрян.

Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков заявил, что встреча станет "продолжением миротворческих усилий религиозных лидеров России и Закавказья".

При посредничестве святейшего патриарха Кирилла религиозные лидеры Армении и Азербайджана будут обсуждать пути помощи разрешению конфликтов и созиданию справедливого мира на Кавказе. Усилия духовенства и верующих способны оказать положительное воздействие на ситуацию в регионеь-ислам Аллахшукюр Пашазаде тогда впервые в постсоветской истории посетил Ереван для участия в двухдневном заседании президиума Межрелигиозного совета стран СНГ. По итогам встречи была принята декларация о необходимости мирного урегулирования карабахского конфликта.