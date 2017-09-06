В праздник святителя Петра в центре Москвы пройдут крестный ход и фестиваль

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду совершит Божественную литургию в Успенском соборе Кремля по случаю праздника перенесения мощей святителя Петра, первого московского митрополита и первого святого Русской церкви, прославленного в Москве.

В этот день также пройдет большой крестный ход в центре столицы вокруг Высоко-Петровского монастыря, основанного митрополитом Петром, сообщили РИА Новости в обители.

"После богослужения вокруг монастыря по Петровскому бульвару, Крапивенскому переулку и улице Петровке пройдет крестный ход с главной монастырской святыней — иконой святителя Петра с частицей его мощей", — сказал собеседник агентства. Как уточнили в обители, церковное шествие впервые пройдет через восстановленные в этом году въездные врата на Петровском бульваре.

Святитель Петр перенес кафедру русских митрополитов из Владимира в Москву незадолго до своей кончины в 1326 году. Митрополит был похоронен в месте, которое сам приготовил для себя в новопостроенном Успенском соборе Кремля.

Многочисленные свидетельства об исцелениях, совершавшихся у места его захоронения, стали основанием для того, чтобы уже в 1327 году по ходатайству князя Ивана Калиты митрополит Петр был причислен к лику святых. В Русской церкви нет ни одного святого, который бы был канонизирован так быстро — год спустя после упокоения.

В продолжение празднования Дня святителя Петра Высоко-Петровский монастырь совместно с правительством Москвы также проведет на Страстном бульваре "Московский фестиваль народного творчества". У импровизированных Петровских ворот в среду будут продемонстрированы боевые искусства Древней Руси, устроены мастерские традиционных ремесел и концертная площадка.