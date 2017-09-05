Французский суд ввел обеды без свинины для детей мусульман и евреев

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Французский суд постановил вернуть обеды без свинины в школьное меню, сообщает World Religion News.

Еще с 1984 года в стране появилась практика предоставления специальных обедов без свинины для учащихся евреев и мусульман. Все поменялось в 2015 году, когда в городе Шалон-сюр-Сон был принят декрет, запрещающий эту практику. Так мэр города выразил свою поддержку Марин ле Пен, призвавшей своих сторонников перестать предлагать в школах меню без свинины.

Один из мусульманских лидеров Франции назвал такое решение "незаконным, дискриминационным и нарушающим свободу совести и религии".

Теперь же французский суд восстановил особое меню во всех учебных учреждениях страны. Однако представители правосудия подчеркнули, что не руководствовались религиозными соображениями при принятии решения, а лишь поддержали фундаментальное право ребенка на надлежащую заботу. А из-за запрета особого меню многие мусульманские и еврейские дети предпочли вообще отказываться от еды в стенах учебных заведений.