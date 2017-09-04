Кадыров поблагодарил Путина, осудившего насилие в Мьянме

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров разъяснил свое заявление по событиям в Мьянме, отметив, что оно было неверно интерпретировано, и поблагодарил президента России Владимира Путина за его позицию по этому вопросу.

Ранее заявления Кадырова по событиям в Мьянме были интерпретированы рядом СМИ как его готовность оспорить позицию Москвы, если он сочтет ее неправильной.

"Я благодарю президента Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль", — написал глава Чечни в Telegram.

— "(…) А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме… Я считаю своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи. Выступить против несправедливости", — написал Кадыров

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили озабоченность в связи с событиями в Мьянме, осудив насилие и призвав власти страны взять ситуацию под контроль.

Ранее стало известно, что ходе операции армии Мьянмы против боевиков-рохинджа в штате Ракхайн погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

Власти ряда мусульманских стран осудили происходящее, потребовав прекратить кровопролитие. В понедельник в Грозном прошел митинг, собравший, по данным властей Чечни, свыше миллиона человек, его участники обратились к Путину с просьбой "употребить весь авторитет в мире", чтобы остановить геноцид мусульман в Мьянме.