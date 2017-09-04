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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Болгарская исламская академия торжественно открылась в Татарстане

20:2804.09.2017
(обновлено: 20:32 04.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЗдание Болгарской исламской академии в городе БолгарЗдание Болгарской исламской академии в городе Болгар
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Болгарская исламская академия в понедельник торжественно открылась в Татарстане при участии представителей российского духовенства и многочисленных гостей, в том числе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, президента Татарстана Рустама Минниханова и госсоветника республики Минтимера Шаймиева.

Академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Создание академии поддержал президент РФ Владимир Путин. Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Основной целью ее создания является формирование отечественной исламской богословской школы.

Минтимер Шаймиев во время празднования 1124-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Комплекс Болгарской исламской академии был построен за год. В августе академия получила лицензию на право оказывать образовательные услуги. Первыми студентами учебного заведения стали 37 человек из Казани, Уфы, Москвы и Дагестана. Набор проводился по программе докторантуры и магистратуры по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение". Обязательными условиями приема были наличие первого высшего образования (бакалавриат) и знание арабского языка. Обучение бесплатное. Студенты во время обучения будут проживать непосредственно в академии.

Приветствие президента

Полпред президента в Поволжье зачитал участникам церемонии открытия академии поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина.

"Реализация этой значимой, востребованной временем инициативы стала возможной благодаря созидательному единению авторитетных мусульманских организаций, их стремлению внести весомый вклад в укрепление духовных, нравственных основ нашего общества, в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений. Болгарская академия призвана возродить традиции отечественной исламской богословской школы, стать общероссийским центром развития мусульманского образования", — говорится в телеграмме.

Путин в поздравлении выражает уверенность, что выпускники академии смогут получить уникальные знания, станут важной опорой мусульманской общины, своим трудом будут содействовать сохранению мира и согласия в стране.

Трехуровневая система

Бабич напомнил, что по поручению Путина в Приволжье уже более пяти лет ведется системная целенаправленная работа по завершению формирования трехуровневой системы исламского образования. По его словам, если на уровне медресе и высших учебных заведений система уже функционирует, то верхнего образовательного уровня, который позволял бы готовить ученых-богословов, толкователей ислама, до сих пор не было.

"Сегодня, открывая эту академию, мы можем констатировать, что задача создания системы трехуровневого исламского образования в Российской Федерации (медресе — вуз — академия) решена", — подчеркнул полпред.

Он добавил, что теперь важно наполнить академию содержательной работой и добиться, чтобы выпускники высших учебных исламских заведений не уезжали продолжать учебу за рубеж, а получали отечественное исламское образование.

По информации полпреда, из регионов Приволжского федерального округа сегодня порядка 500 человек учатся в исламских учебных заведениях за рубежом, за последние пять лет такое обучение прошли свыше 2,5 тысячи человек.

Студенты Болгарской исламской академии открывшейся в городе Болгар. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Он отметил, что открытие академии позитивно скажется на формировании единых стандартов среднего и высшего исламского образования, позволит выстроить скоординированные образовательные программы. Задача академии, по его словам — создание общероссийской мусульманской богословской площадки для взаимодействия отечественных мусульманских организаций и выработки единых подходов к трактовкам священных текстов и организации жизни российских мусульман.

Историческое событие

Президент Татарстана назвал открытие академии историческим событием как для республики и России в целом, так и для всего мусульманского мира. "Здесь на болгарской земле почти 11 веков назад наши предки приняли ислам… На протяжении многих веков Болгар был местом сосредоточения именитых ученых-богословов. Открывая в его сердце исламскую академию, мы возрождаем былое величие", — подчеркнул он.

Минниханов выразил надежду, что Болгарская академия станет одним из ведущих научно-образовательных и духовно-просветительских центров, а также твердым и последовательным проводником традиционных исламских ценностей.

Традиционный ислам, который исповедуют мусульмане в Татарстане и других российских регионах, по мнению Минниханова — пример всему миру. "В мире и согласии все конфессии живут, работают. Эту традицию надо сохранять. Из-за того, что у нас не было инфраструктуры для подготовки богословов, имамов, мы получили те течения, которые нежелательны. Наша задача — сохранить ислам традиционный, который сложился веками в нашей стране", — подчеркнул он.

Лучшие представители ислама

Как рассказал президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков, к преподаванию в академии будут привлекаться лучшие представители ислама — как российские, так и зарубежные. Пока для преподавания приехали три зарубежных ученых: два из университета Аль-Азхар в Каире и профессор из Ирака, преподающий в Иордании.

Ректор Болгарской исламской академии, заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана Рафик Мухаметшин
© Фото : предоставлено пресс-службой РИИ
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"У нас будут иностранные преподаватели — порядка 10-12 человек, которые будут приезжать, читать нужные курсы и уезжать. Планируется привлекать их из разных стран, например, Малайзии, Сирии и других стран. Пока мы вынуждены приглашать много иностранцев — к сожалению, уровень образования мировой и наш имеют разрыв ввиду почти 80-летней атеистической жизни", — рассказал Исхаков.

Он подчеркнул, что в планах академии привлечь к преподаванию также порядка 10-12 выдающихся российских специалистов по исламу. "Все лучшее, что есть в России, должно быть у нас в части преподавания нашим студентам", — отметил он.

Всего академия, по информации Исхакова, рассчитана на 150 учащихся — три курса по 50 человек. В этом году планируется принять порядка 70 человек, прошедших отбор.

"Это некий первичный контингент, из которого еще, возможно, кто-то отсеется. В целом, если усредненно, должно быть на каждом курсе по 50 человек. У нас будет и подготовительное отделение сильное — мы хотим, чтобы к нам приходили студенты, прошедшие уже подготовительное обучение силами наших преподавателей, они будут факультативно заниматься с ними", — сказал президент академии.

Совет улемов все растолкует

По словам государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева, одним из первых шагов в деятельности Болгарской исламской академии должно стать создание совета улемов (всероссийского союза мусульманских богословов). Главная задача этого коллегиального совещательного органа — обсуждение и решение научно-богословских вопросов, верное толкование ислама.

Глава ЦДУМ муфтий Таглат Таджуддин
© Фото : фото предоставлено ЦДУМ
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"Такой сложный исламский мир мы с вами видим. Здесь должен появиться впервые центр, который смог бы давать толкование. Люди иногда по незнанию подпадают под влияние (чуждых идеологий). Все должно гласно рассматриваться здесь на совете улемов, они должны давать толкование. Это очень важно", — отметил Шаймиев.

И эту работу, по его мнению, лучше надолго не откладывать, пригласив к ней лучших российских ученых и зарубежных специалистов.

Федеральный центр поддержит

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей отметил важность создания Болгарской исламской академии. По его словам, результатами совместной работы помимо снижения уровня религиозного экстремизма должны стать формирование российской исламской богословской школы и повышение конкурентоспособности исламских учебных заведений РФ.

По мнению Баринова, Болгарская академия, приглашая к преподаванию лучших богословов из-за рубежа, перенимая лучший опыт иностранных коллег, должна также формировать свой коллектив наставников и учителей, способных давать ответы на запросы времени и готовить священнослужителей в российской исламской традиции.

Баринов отметил, что Федеральное агентство по делам национальностей готово оказывать академии всяческую поддержку.

"В первую очередь необходимо в том числе финансирование. Мы понимаем, что только на плечах республики, только на плечах благотворителей мы не сможем организовать процесс на том уровне, на который мы замахнулись. Здесь, конечно, должна быть системная постоянная поддержка со стороны государства", — сказал он. 

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтуденты Болгарской исламской академии открывшейся в городе Болгар
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Студенты Болгарской исламской академии открывшейся в городе Болгар

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Религия и мировоззрение
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