Вор вернул украденный в храме камень из-за "призрака безголового принца"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Турист из Австралии украл камень из валлийского монастыря Цумхир, однако потом вернул его обратно, пожаловавшись на то, что артефакт стал приносить ему неудачу, пишет The International Business Times.

Австралиец приложил к камню небольшое письмо, в котором утверждает, что его "начал преследовать призрак обезглавленного принца". Основание аббатства Цумхир в 1170 году приписывается валлийскому правителю Кадваллону ап Мадогу, убитому девять лет спустя.

"Мне очень жаль, что я взял, заимствовал, украл этот кусок старого аббатства. Я был активным фанатом валлийских правителей и их истории, и поэтому я взял этот камень", — объяснил в письме австралиец.

После того, как камень был украден, на него "принц будто бы обозлился". С тех пор австралийца постоянно преследовали неудачи, поэтому он решил отправить обратно взятое.

"Я не оставлю здесь свое имя или адрес. Это просто извинение от всего сердца. Австралийский фанат", — так заканчивается письмо. По данным издания, камень вместе с запиской выставлен на всеобщее обозрение у входа в обитель.