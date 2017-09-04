РПЦ: трехсторонняя встреча религиозных лидеров РФ и Закавказья состоится

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Встреча верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II и духовного лидера Азербайджана, главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Паша-заде пройдет 8 сентября в Москве с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и станет "продолжением миротворческих усилий религиозных лидеров России и Закавказья", заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"При посредничестве святейшего патриарха Кирилла религиозные лидеры Армении и Азербайджана будут обсуждать пути помощи разрешению конфликтов и созиданию справедливого мира на Кавказе. Усилия духовенства и верующих способны оказать положительное воздействие на ситуацию в регионе", — сказал Волков.

Он уточнил, что трехсторонняя встреча состоится в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре.

В свою очередь руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян сообщил РИА Новости, что духовные лидеры обсудят карабахскую проблему и региональные процессы. Управление мусульман Кавказа ранее также подтвердило подготовку к встрече духовных лидеров по Карабаху.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.