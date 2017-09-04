Уникальная мозаика с прототипом Георгия Победоносца найдена в Англии

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Уникальную древнеримскую мозаику, на которой изображен сюжет, легший, по мнению ученых, в основу жития святого Георгия Победоносца, обнаружили в английском городке Боксфорд, сообщает The Independent.

Мозаика настолько хорошо сохранилась, что археологическое сообщество Великобритании уже окрестило ее "самой захватывающей" находкой на территории страны за последние полвека.

На находке, датируемой примерно четвертым веком нашей эры, изображен герой древнегреческих мифов Гиппоной (еще одно имя — Беллерофон) верхом на Пегасе. Мозаика запечатлела момент атаки Гиппоноем Химеры, мифического монстра с головой льва, телом козла и хвостом змеи. В награду за убийство зверя герою предложили дочь царя Иобата.

"Я был ошеломлен. Это потрясающая мозаика с таким количеством фигур… Владелец римской виллы, в которой была найдена мозаика, явно хотел показать свои знания, поскольку мы нашли очень много персонажей из греческой мифологии", — предполагает археолог Джой Эпплтон.

В интервью The Guardian ученый отметил, что этот сюжет, по-видимому, является основой для истории святого Георгия Победоносца, который, согласно преданию, спас царскую дочь от дракона.

Кроме того, на мозаике представлены некоторые из подвигов Геракла, а также другие мифологические сюжеты, изображения которых ранее не находили на территории Англии.