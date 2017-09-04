"Партнеры с различиями": против кого объединились иудеи с католиками

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Европейские евреи указали Римско-католической церкви на совместные проблемы, что выразилось в принятии "ответа" на знаменитую декларацию Nostra Aetate, считают европейские раввины.

В 1965 году на Втором Ватиканском соборе был принят документ об отношении католической церкви к нехристианским религиям. Например, в нем осуждается антисемитизм, в котором неоднократно обвиняли и саму Римскую церковь. В Nostra Aetate говорится, что "сожалеет о ненависти, о гонениях и обо всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было направлялись против иудеев".

Ответную декларацию европейские раввины передали в Ватикане лично папе Римскому Франциску.

"У нас много совместных проблем и их нужно совместно решать", — отмечает глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Иудейские общины Европы видят, что сейчас по многим вопросом "католики рядом". По словам раввина, это касается, прежде всего, вопросов свободы совести и обеспечения безопасности. Так, ранее раввин Гольдшмидт отмечал, что первоочередной целью террористов в Европе становятся как раз евреи.

В свою очередь главный раввин Вены отмечает, что помимо террористов еврейским общинам в странах ЕС угрожает рост влияния ультраправых сил и запрет совершать некоторые обряды иудаизма. Это касается, в частности, "шхиты" (ритуального забоя), который нельзя совершать в Дании, Голландии, Польше, Латвии, Голландии и Швеции, а с 2019 года в бельгийских областях Фландрия и Валлония.

"Злобно ссылаются на имя Бога"

Декларация "Между Иерусалимом и Римом" призывает "близких союзников, друзей и братьев" католиков объединиться в борьбе с актуальными для религиозных европейцев угрозами. Даже несмотря на то, что между религиями "непримиримые богословские различия".

"Свобода вероисповедания все больше подвергается угрозе как со стороны секуляризма, так и со стороны религиозного экстремизма. Поэтому мы стремимся к партнерству католической общины в частности и других религиозных общин в целом, для обеспечения будущего религиозной свободы, для укрепления нравственных принципов наших конфессий, особенно святости жизни и значения традиционной семьи, и культивировать моральное и религиозное сознание общества", — говорится в документе.

Кроме того, европейские иудеи затронули тему преследования христиан на ближнем Востоке, осудив "все акты вандализма, бессмысленное уничтожение и / или осквернение священных мест всех религий". Они считают недопустимыми действия тех, "кто злобно ссылается на имя Божие посредством насилия и террора".

"Мы призываем Церковь присоединиться к нам в углублении нашей борьбы против нового варварства нашего поколения, а именно радикальных ответвлений ислама, которые ставят под угрозу наше глобальное общество и не пощадят очень многих умеренных мусульман. Это угрожает миру во всем мире и, в частности, христианским и еврейским общинам. Мы призываем всех людей доброй воли объединить свои силы для борьбы с этим злом", — подчеркивают раввины.