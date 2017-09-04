В день открытия Болгарской исламской академии (БИА) в Татарстане Государственный Советник Татарстана, глава Попечительского совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры республики Минтимер Шаймиев ответил на вопросы журналиста РИА Новости Радика Амирова.

- Минтимер Шарипович, когда возникла идея воссоздания города Болгар? Мы знаем, что в дореволюционное, да и в советское время там велись археологические и другие работы. Но масштабная работа по восстановлению, реконструкции исторических памятников и создание туристической инфраструктуры началось именно при вашем непосредственном участии. Почему лично вы на это решились?

— Действительно, история археологических исследований на Болгарском городище насчитывает уже более 150 лет. В последние годы, после создания Республиканского Фонда "Возрождение", они проводятся более масштабно. Систематические исследования Болгарского городища дали возможность получить обширный и разнообразный материал по многим вопросам истории и культуры города Болгар в различные периоды его жизни: это и возникновение, развитие Волжской Булгарии, и период Золотой Орды и так далее.

Я должен сказать, что мечта возрождения древнего Болгара меня никогда не покидала. Мое поколение с детства любит читать. Помню, я перечитал почти все книги в районной библиотеке, предпочитал историческую тему. Причем за книгами была очередь, нужно было читать быстро и возвращать в срок. Иначе следующую книгу не выдадут. Мы читали вечерами, при керосиновой лампе. В школе нашей работали сильные педагоги, любящие свою работу преподаватели, желавшие, чтобы мы получили достойное образование. Первая учительница — Хадича апа, хатем — Анна Ивановна Мубарякзянова — учительница русского языка, Ефим Ефимович Траубе, польский еврей, преподававший нам немецкий, — вот некоторые из них, кто вывел нас в большой мир, помог многое познать.

И во времена студенчества, и после, я, по возможности, продолжал изучать историю нашего народа. Ещё в недавнем прошлом она практически выпала из цепи событий становления российской государственности. А те факты, которые упоминались, сильно искажали нашу историю, прикрепив к нашему народу ярлык "татаро-монгольского ига". Подобное отношение обижало нас, татар. В советское время было запрещено изучать историю Золотой Орды и Казанского ханства. Но мы уже знали по разным источникам, в том числе, и не публичным, что многое не связывалось с официальной позицией партии. "Почему нас называют татаро-монголами?" — этот вопрос многих интересовал. Знали из неопубликованных трудов наших величайших ученых современности Миркасыма Усманова, Мирфатыха Закиева и других о том, что было сильное Болгарское государство, имевшие широкие связи с восточными странами благодаря выходу через Волгу на Каспий.

Безусловно, истоки нашей истории — это город Болгар, cтoлица Boлжcкoй Булгapии — одного из крупнейших раннефеодальных государств Восточной Европы, где в 922 году наши предки — волжские булгары впервые на нынешней территории России добровольно и официально приняли ислам. Позже, Болгар — одна из столиц Золотой Орды.

Начиная его возрождение, мы, наряду с историческими памятниками, восстанавливали и историю татарского народа. Когда готовили материалы для номинации в список ЮНЕСКО об истории булгар, наших народов, мы провели несколько международных научных конференций, нам удалось изучить все, что есть в научном мире о булгарах, показать наши памятники огромному количеству знающих свое дело экспертов из всемирно известных консультативных организаций ЮНЕСКО — ИКОМОС, ИКРОМ и т. д. Коль они, изучив и объективно оценив нашу историю и духовность, рекомендовали включить и в дальнейшем, в 2014 году включили в список ЮНЕСКО Болгарский историко-археологический комплекс — значит, история нашего народа признана и представлена всему миру.

Таким образом, через исследование учеными республики, институтами Академии наук России и других стран, посредством глубоких археологических исследований нам удалось восстановить историческую объективность и снять с татар тот идеологизированный ярлык.

- На развалинах древнего города Болгар побывал и Петр I во время своего похода в Азов. Как вы считаете, почему?

— Да, в 1722 году Петр I посетил древний город Болгар. Это был поход в Персию, целью завоевать западные берега Каспия и восстановить торговый путь из Индии и Центральной Азии в Европу. Возможно его привлекло весьма выгодное географическое положение Болгара, который в протяжении веков был центром торговых путей со многими странами. Во всяком случае, его посещение сыграло весьма позитивную роль в дальнейшей судьбе исторических памятников древнего города. После этого Петр I издал всем известный указ о необходимости сохранения и изучения памятников Волжской Булгарии. Он написал казанскому губернатору:"В бытность нашу в Болгарах видели мы, что у старинного болгарского строения башни (или колокольни) фундамент испортился. И оный надлежит подделать вновь. Того ради пошлите туда ныне человек двенадцать или пятнадцать каменщиков с их инструментами и несколько бочек извести, а камня там старого довольно есть. Так же и места старые по времени велите чинить".

- Коренной перелом в деле сохранения булгарского наследия наступил в 2010-м. Вы, еще будучи президентом республики, предложили большой проект тогда еще премьер-министру Владимиру Путину?

— По предварительной договоренности, он назначил мне встречу 30 декабря 2009 года. Я, подтвердив свое решение уйти с поста президента Татарстана, изложил Путину суть проекта, которым собираюсь заниматься в дальнейшем. В то время руководители разных государств, приезжающие в Россию, стали посещать не только Москву и Санкт-Петербург, но и Казань, потому что их интересовало, как в согласии живут татары и русские, мусульмане и православные. Спросил вначале у Владимира Владимировича: "Вам нравится Казанский кремль?" Путин не раз там бывал; мечеть и собор рядом, конечно, всем нравится. И я предложил вынести этот образ толерантности и согласия на просторы великой реки Волга — на древние города Болгар и Свияжск.

Судьба распорядилась так, что на берегах одной реки находятся два бесценных исторических памятника: Болгар (Х-XIII век) и Свияжск (XVI век). Мало где встречается такое удачное сочетание на перепутье туристических маршрутов. Они всегда были объектами федерального значения, но для их поддержки выделяется по 15-20 млн. рублей в год, этого не хватает даже на то, чтобы приостановить их постепенное разрушение, рассказал я ему. Владимир Владимирович поддержал идею. Я представил ему подготовленную руководством республики предложение сделать это на паритетной основе: 50% финансирования с бюджета республики. 50% — из федерального бюджета, остальные поступления от благотворителей. Определили сумму: по 400 млн рублей в год с каждой стороны. Посоветовались и с Дмитрием Медведевым, который тоже поддержал наш проект. Владимир Путин поручил соответствующим министерствам проработать это предложение. В результате договорились о паритетном софинансировании проекта. Эта договоренность выполняется до настоящего времени.

Мы создали Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, который стал заниматься реализацией проекта федерального значения "Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск". Начав реализацию такого масштабного проекта, мы дали сигнал всей российской общественности.

© Фото : Кадрия Агзамова Россия музей история Болгария Булгар © Фото : Кадрия Агзамова Россия музей история Болгария Булгар

- И он был услышан?

— Если вы обратите внимание, то в последние годы проблема сохранения культурного наследия стала очень актуальной. Все чаще люди выходят с инициативой восстановления исторических памятников у себя в деревне, в городе, республике, области. Меня больше всего радует то, что возрождая историческое наследие, мы становимся другими, становимся лучше, обретаем духовность. Пожалуй, это даже важнее и дороже восстановленных памятников, потому что возрождаемся мы сами и наше общество. Духовное значение нашего проекта огромно.

Я вам должен сказать, что мы даже сами не ожидали, что этот проект найдет такой широкий отклик у всего многонационального народа республики, включая молодежь и детей. Немало вкладов в Фонд поступает и от благотворителей из других регионов страны.

Примечательно то, Фонду помогают люди разных профессий, разного возраста, разных национальностей, разного вероисповедания, с разными материальными возможностями, предприятия и организации разных форм собственности и разного уровня успешности, в общем — и стар, и мал. И это не просто фигура речи, а самая настоящая действительность. Самой старшей участнице проекта — 103 года, а самому младшему — исполнилась всего неделя, когда родители внесли за ребенка средства на счет Фонда. Действует надежный и строгий контроль за прохождением денег. Даже внебюджетные средства, то есть пожертвования благотворителей, расходуются через государственную казначейскую систему исполнения. И все до копейки — только по назначению.

Попечительским Советом Фонда было решено, что имена всех благотворителей будут увековечены в специальной Книге благотворителей. Все, кто вносит средства на счет Фонда, несмотря на сумму пожертвования, вносятся в эту Книгу. Издано уже шесть томов.

- Есть ли предложения от зарубежных фондов?

— Были предложения из-за рубежа и следующего плана: мы вам помогаем, финансируем, а вы даете мечети, площади имя нашего, к примеру, шейха или султана. Но мы в очень корректной форме, по-восточному тонко, с благодарностью отклоняли их, сказав, что мы великолепно справляемся сами.

- Сейчас вы лично курируете новый проект — строительство Болгарской исламской академии (БИА)…

— 21 мая прошлого года мы заложили первый камень в основание Болгарской исламской академии и буквально через год здание академии уже построено, полностью оборудовано и готово принять первых студентов. В сентябре этого года в академии начинается первый учебный год. Комплекс академии состоит из семи блоков – основного учебного и шести блоков пребывания учащихся, преподавателей и административного состава. Общая площадь здания – более 12 тыс. кв. м. Есть многофункциональный зал — амфитеатр, предоставляющий возможности для проведения симпозиумов с максимальной вместимостью 750 человек и использования в качестве лектория на 350 учащихся; библиотека, жилые комнаты, учебные аудитории, кабинеты преподавателей и др.

Создание Болгарской исламской академии вызвано тем, что в настоящее время в России нет системы исламского образования. Да, есть медресе, дающие начальное религиозное образование, в Казани действует Российский исламский институт. Но нужна целостная система — с начального образования до высшего, академического. Болгарская исламская академия станет решающим звеном в создании системы исламского образования в России.

Вы знаете, в период атеистического Советского государства, кое-как сохранилась система православного образования, но исламское образование было разрушено. Современные реалии таковы, что очень важно и необходимо готовить мусульманских священников не за границей, а у себя в России. И богословов именно традиционного для России веротерпимого ислама. Потому что нам сегодня необходимо противостоять экстремистским течениям, которые проникают к нам из ряда стран мира.

Если совершить небольшой экскурс в историю, то царицу Екатерину II татары не зря по-доброму называли "Эби-патша" (Бабушка-царица). Именно по её указу была создана в 1766 году первая официальная организация мусульман России — Оренбургское магометанское духовное собрание. Во время ее правления вернулось право на вероисповедание, открылись мактебы и медресе (религиозные школы).

Образовалась национальная интеллигенция, появились богословы, развивалась исламская культура. И сегодня основы ислама в ряде стран изучаются по книгам татарских богословов, просветителей и религиозных деятелей как Габденнасир Курсави, Шигабутдин Марджани, Галимджан Баруди, Муса Бигиев, Исмаил Гаспринский, Ризаэтдин Фахретдин, Садри Максуди, Юсуф Акчура, Гаяз Исхаки и другие.

Например, представитель знаменитого каирского университета "Аль-Азхар" отмечал, что они учатся по учебникам татарских богословов и Корану, который печатался в Казани. То же самое мне говорили в Сирии, Турции и других странах.

© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены" © Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"

- Почему местом возведения исламской академии был выбран именно Болгар? Связано ли это с историей древнего Болгара, бывшего в свое время центром развития исламской богословской мысли? Или были иные причины?

— Отмечу, что решение о создании исламской академии было принято при поддержке президента России Владимира Путина. Если помните, он на открытии нового комплекса Московской соборной мечети сказал, что поддерживает предложение руководства Татарстана и ведущих духовных управлений мусульман о создании Болгарской исламской академии.

Были предложения открыть академию в Москве, Казани, Уфе. Мы настояли на том, что академия должна быть в Болгаре. Это намоленное место — святое место добровольного принятия ислама. И в историческом, морально-нравственном плане – это справедливо.

Есть и исторические традиции, к примеру, в Болгаре еще в 1080 году Якуб ибн Нугман, через полтора века после принятие ислама, создал "Дом знаний” или, говоря современным языком, университет. Он стал не просто учебным центром самого северного мусульманского государства, но и получил международное признание.

- Как вы считаете, может ли академия стать единым центром для мусульман, учитывая тот факт, что в России довольно много исламских центров и муфтиев?

- Единение духовных центров — очень важный, актуальный вопрос. Помню, в конце 90-х годов прошлого века, в республике возникло несколько муфтиятов. По Конституции РФ религия отделена от государства, но не отделена от общества. Поэтому тогда пришлось вмешаться и поставить условие перед религиозными лидерами: либо вы сами, посоветовавшись, выбираете одного руководителя единого муфтията в республике, либо мы сами организуем объединительное собрание с участием всех верующих республики. Тогда удалось достичь согласия, с тех пор у нас в республике единое Духовное управление мусульман, хотя приходов более тысячи.

Замечу, что с инициативой создания Болгарской исламской академии выступили три крупнейшие централизованные мусульманские религиозные организации страны: Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман Российский Федерации, Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Они и стали учредителями Болгарской исламской академии. Это уже говорит о единстве целей и задач — готовить высокообразованных мусульманских священников не только для Татарстана, но и для всей России.

- Как бы вы охарактеризовали роль президента России Владимира Путина в развитии исламского сообщества России?

— Владимир Путин — всенародно избранный президент многонациональной страны. Для него равны все народы со своими вековыми традициями, в том числе и религиозными. Владимир Владимирович очень много делает для создания условий для того, чтобы граждане страны в полной мере смогли реализовать свое конституционное право на свободу вероисповедания. Подчеркну, он относится в равной степени ко всем конфессиям, которые зарегистрированы на территории страны. Это очень важный фактор для опытного политика, каковым и является Владимир Путин.