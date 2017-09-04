В день открытия Болгарской исламской академии (БИА) в Татарстане Государственный Советник Татарстана, глава Попечительского совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры республики Минтимер Шаймиев ответил на вопросы журналиста РИА Новости Радика Амирова.
- Минтимер Шарипович, когда возникла идея воссоздания города Болгар? Мы знаем, что в дореволюционное, да и в советское время там велись археологические и другие работы. Но масштабная работа по восстановлению, реконструкции исторических памятников и создание туристической инфраструктуры началось именно при вашем непосредственном участии. Почему лично вы на это решились?
— Действительно, история археологических исследований на Болгарском городище насчитывает уже более 150 лет. В последние годы, после создания Республиканского Фонда "Возрождение", они проводятся более масштабно. Систематические исследования Болгарского городища дали возможность получить обширный и разнообразный материал по многим вопросам истории и культуры города Болгар в различные периоды его жизни: это и возникновение, развитие Волжской Булгарии, и период Золотой Орды и так далее.
И во времена студенчества, и после, я, по возможности, продолжал изучать историю нашего народа. Ещё в недавнем прошлом она практически выпала из цепи событий становления российской государственности. А те факты, которые упоминались, сильно искажали нашу историю, прикрепив к нашему народу ярлык "татаро-монгольского ига". Подобное отношение обижало нас, татар. В советское время было запрещено изучать историю Золотой Орды и Казанского ханства. Но мы уже знали по разным источникам, в том числе, и не публичным, что многое не связывалось с официальной позицией партии. "Почему нас называют татаро-монголами?" — этот вопрос многих интересовал. Знали из неопубликованных трудов наших величайших ученых современности Миркасыма Усманова, Мирфатыха Закиева и других о том, что было сильное Болгарское государство, имевшие широкие связи с восточными странами благодаря выходу через Волгу на Каспий.
Начиная его возрождение, мы, наряду с историческими памятниками, восстанавливали и историю татарского народа. Когда готовили материалы для номинации в список ЮНЕСКО об истории булгар, наших народов, мы провели несколько международных научных конференций, нам удалось изучить все, что есть в научном мире о булгарах, показать наши памятники огромному количеству знающих свое дело экспертов из всемирно известных консультативных организаций ЮНЕСКО — ИКОМОС, ИКРОМ и т. д. Коль они, изучив и объективно оценив нашу историю и духовность, рекомендовали включить и в дальнейшем, в 2014 году включили в список ЮНЕСКО Болгарский историко-археологический комплекс — значит, история нашего народа признана и представлена всему миру.
Таким образом, через исследование учеными республики, институтами Академии наук России и других стран, посредством глубоких археологических исследований нам удалось восстановить историческую объективность и снять с татар тот идеологизированный ярлык.
- На развалинах древнего города Болгар побывал и Петр I во время своего похода в Азов. Как вы считаете, почему?
— Да, в 1722 году Петр I посетил древний город Болгар. Это был поход в Персию, целью завоевать западные берега Каспия и восстановить торговый путь из Индии и Центральной Азии в Европу. Возможно его привлекло весьма выгодное географическое положение Болгара, который в протяжении веков был центром торговых путей со многими странами. Во всяком случае, его посещение сыграло весьма позитивную роль в дальнейшей судьбе исторических памятников древнего города. После этого Петр I издал всем известный указ о необходимости сохранения и изучения памятников Волжской Булгарии. Он написал казанскому губернатору:"В бытность нашу в Болгарах видели мы, что у старинного болгарского строения башни (или колокольни) фундамент испортился. И оный надлежит подделать вновь. Того ради пошлите туда ныне человек двенадцать или пятнадцать каменщиков с их инструментами и несколько бочек извести, а камня там старого довольно есть. Так же и места старые по времени велите чинить".
- Коренной перелом в деле сохранения булгарского наследия наступил в 2010-м. Вы, еще будучи президентом республики, предложили большой проект тогда еще премьер-министру Владимиру Путину?
— По предварительной договоренности, он назначил мне встречу 30 декабря 2009 года. Я, подтвердив свое решение уйти с поста президента Татарстана, изложил Путину суть проекта, которым собираюсь заниматься в дальнейшем. В то время руководители разных государств, приезжающие в Россию, стали посещать не только Москву и Санкт-Петербург, но и Казань, потому что их интересовало, как в согласии живут татары и русские, мусульмане и православные. Спросил вначале у Владимира Владимировича: "Вам нравится Казанский кремль?" Путин не раз там бывал; мечеть и собор рядом, конечно, всем нравится. И я предложил вынести этот образ толерантности и согласия на просторы великой реки Волга — на древние города Болгар и Свияжск.
Мы создали Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, который стал заниматься реализацией проекта федерального значения "Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск". Начав реализацию такого масштабного проекта, мы дали сигнал всей российской общественности.
- И он был услышан?
— Если вы обратите внимание, то в последние годы проблема сохранения культурного наследия стала очень актуальной. Все чаще люди выходят с инициативой восстановления исторических памятников у себя в деревне, в городе, республике, области. Меня больше всего радует то, что возрождая историческое наследие, мы становимся другими, становимся лучше, обретаем духовность. Пожалуй, это даже важнее и дороже восстановленных памятников, потому что возрождаемся мы сами и наше общество. Духовное значение нашего проекта огромно.
Примечательно то, Фонду помогают люди разных профессий, разного возраста, разных национальностей, разного вероисповедания, с разными материальными возможностями, предприятия и организации разных форм собственности и разного уровня успешности, в общем — и стар, и мал. И это не просто фигура речи, а самая настоящая действительность. Самой старшей участнице проекта — 103 года, а самому младшему — исполнилась всего неделя, когда родители внесли за ребенка средства на счет Фонда. Действует надежный и строгий контроль за прохождением денег. Даже внебюджетные средства, то есть пожертвования благотворителей, расходуются через государственную казначейскую систему исполнения. И все до копейки — только по назначению.
Попечительским Советом Фонда было решено, что имена всех благотворителей будут увековечены в специальной Книге благотворителей. Все, кто вносит средства на счет Фонда, несмотря на сумму пожертвования, вносятся в эту Книгу. Издано уже шесть томов.
- Есть ли предложения от зарубежных фондов?
— Были предложения из-за рубежа и следующего плана: мы вам помогаем, финансируем, а вы даете мечети, площади имя нашего, к примеру, шейха или султана. Но мы в очень корректной форме, по-восточному тонко, с благодарностью отклоняли их, сказав, что мы великолепно справляемся сами.
- Сейчас вы лично курируете новый проект — строительство Болгарской исламской академии (БИА)…
— 21 мая прошлого года мы заложили первый камень в основание Болгарской исламской академии и буквально через год здание академии уже построено, полностью оборудовано и готово принять первых студентов. В сентябре этого года в академии начинается первый учебный год. Комплекс академии состоит из семи блоков – основного учебного и шести блоков пребывания учащихся, преподавателей и административного состава. Общая площадь здания – более 12 тыс. кв. м. Есть многофункциональный зал — амфитеатр, предоставляющий возможности для проведения симпозиумов с максимальной вместимостью 750 человек и использования в качестве лектория на 350 учащихся; библиотека, жилые комнаты, учебные аудитории, кабинеты преподавателей и др.
Вы знаете, в период атеистического Советского государства, кое-как сохранилась система православного образования, но исламское образование было разрушено. Современные реалии таковы, что очень важно и необходимо готовить мусульманских священников не за границей, а у себя в России. И богословов именно традиционного для России веротерпимого ислама. Потому что нам сегодня необходимо противостоять экстремистским течениям, которые проникают к нам из ряда стран мира.
Если совершить небольшой экскурс в историю, то царицу Екатерину II татары не зря по-доброму называли "Эби-патша" (Бабушка-царица). Именно по её указу была создана в 1766 году первая официальная организация мусульман России — Оренбургское магометанское духовное собрание. Во время ее правления вернулось право на вероисповедание, открылись мактебы и медресе (религиозные школы).
Например, представитель знаменитого каирского университета "Аль-Азхар" отмечал, что они учатся по учебникам татарских богословов и Корану, который печатался в Казани. То же самое мне говорили в Сирии, Турции и других странах.
- Почему местом возведения исламской академии был выбран именно Болгар? Связано ли это с историей древнего Болгара, бывшего в свое время центром развития исламской богословской мысли? Или были иные причины?
— Отмечу, что решение о создании исламской академии было принято при поддержке президента России Владимира Путина. Если помните, он на открытии нового комплекса Московской соборной мечети сказал, что поддерживает предложение руководства Татарстана и ведущих духовных управлений мусульман о создании Болгарской исламской академии.
Были предложения открыть академию в Москве, Казани, Уфе. Мы настояли на том, что академия должна быть в Болгаре. Это намоленное место — святое место добровольного принятия ислама. И в историческом, морально-нравственном плане – это справедливо.
Есть и исторические традиции, к примеру, в Болгаре еще в 1080 году Якуб ибн Нугман, через полтора века после принятие ислама, создал "Дом знаний” или, говоря современным языком, университет. Он стал не просто учебным центром самого северного мусульманского государства, но и получил международное признание.
- Как вы считаете, может ли академия стать единым центром для мусульман, учитывая тот факт, что в России довольно много исламских центров и муфтиев?
Замечу, что с инициативой создания Болгарской исламской академии выступили три крупнейшие централизованные мусульманские религиозные организации страны: Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман Российский Федерации, Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Они и стали учредителями Болгарской исламской академии. Это уже говорит о единстве целей и задач — готовить высокообразованных мусульманских священников не только для Татарстана, но и для всей России.
- Как бы вы охарактеризовали роль президента России Владимира Путина в развитии исламского сообщества России?
— Владимир Путин — всенародно избранный президент многонациональной страны. Для него равны все народы со своими вековыми традициями, в том числе и религиозными. Владимир Владимирович очень много делает для создания условий для того, чтобы граждане страны в полной мере смогли реализовать свое конституционное право на свободу вероисповедания. Подчеркну, он относится в равной степени ко всем конфессиям, которые зарегистрированы на территории страны. Это очень важный фактор для опытного политика, каковым и является Владимир Путин.