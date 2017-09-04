Учащиеся первой исламской академии России получили студенческие билеты

КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости, Радик Амиров. В городе Болгар (Татарстан) в понедельник в торжественной обстановке вручены студенческие билеты первым учащимся Болгарской исламской академии (БИА).

"Быть первыми студентами — большая честь и ответственность. Руководство вуза выражает уверенность, что вы будете продолжать линию российской исламской школы, которую всегда отличала глубинные познания и широта философской мысли", — отметил во время вручения студенческих билетов президент БИА Камиль Исхаков.

По словам ректора исламской академии Рафика Мухаметшина, с сегодняшнего дня в вузе обучаются 27 магистров и девять докторов наук. "Здесь представлены такие регионы России, как Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Пензенская, Астраханская и другие области. Можно смело сказать, что в России наступила новая эпоха исламского образования", — отметил ректор БИА. Он также сообщил, что магистранты будут постоянно жить в исламском комплексе города Болгар, а обучающиеся в докторантуре — время от времени приезжать на занятия.

Начальник управления образования БИА Алексей Петров в свою очередь сказал, что в академии преподаются такие предметы, как мусульманское право, хадисоведение и другие дисциплины. "К нам поступили одаренные ребята. У них есть прекрасная возможность получить достойное религиозное образование в своей стране", — отметил Петров. По его словам, в распоряжении учащихся академии не только учебный комплекс, но и спортивные площадки.

Начальник управления образования БИА добавил, что сегодня 15 студентов находятся в хадже. "После 15 сентября они вернутся на родину и начнут учиться наравне со всеми", — заключил Петров.

Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Основной целью ее создания является формирование отечественной исламской богословской школы. Создание академии было поддержано президентом России.