Митинг у посольства Мьянмы в Москве завершился

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У посольства Мьянмы в Москве прошла акция протеста против действий правительственных войск этой страны в отношении мусульман-рохинджа. На акцию пришли сотни человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На месте проведения акции дежурят сотрудники правоохранительных органов и росгвардейцы, вдоль тротуаров выстроены ограждения. Их автомобили стоят от начала Никитского бульвара почти до конца Большой Никитской улицы.
В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РИА Новости, что правонарушений не зафиксировано.
Около 16:30 мск собравшиеся начали расходиться. Участники акции переместились во двор одного из зданий (кафе), где большой группой совершают намаз. Обстановка вокруг спокойная. Движение по Большой Никитской улице возобновилось.
Петиция к правительству Мьянмы
Демонстранты создали петицию в адрес властей Мьянмы с требованием прекратить боестолкновения с мусульманами, сообщил один из участников акции.
"Я подписал петицию и братьев попросил подписать, чтобы они нас услышали и доложили в правительство в Мьянмы, чтобы те прекратили третировать мусульман", — рассказал он.
Участник акции также подчеркнул, что протест носит мирный характер.
"Пока там что-то не поменяется, мы должны сюда ходить. Мы не хотим ничего нарушать, однако надо оказывать им давление, чтобы они боялись нас ", — заявил он.
Митинг в Грозном
Еще одна акция в защиту мусмульман-рохинджа пройдет 4 сентября в Грозном, где на центральной площади запланирован митинг. Как сообщает телеканал "Грозный", в акции примут участие тысячи жителей Чечни, а также гости из соседних регионов.
Столкновения между мусульманами и армией Мьянмы
Боевые действия между силами безопасности и боевиками-рохинджа начались в Мьянме 25 августа и продолжаются до сих пор.
Причиной послужило нападение радикалов на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. В заявлении армии Мьянмы, опубликованном 1 сентября, говорится, что с 25 августа произошло 90 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 370 боевиков. Потери среди правительственных сил составили 15 человек. Мьянма также обвинила боевиков в убийстве 14 мирных жителей.
ООН обеспокоена
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу выразил обеспокоенность сообщениями о боях на северо-западе Мьянмы, сообщило агентство Рейтер.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о бесчинствах в ходе операций по обеспечению безопасности, проводимых силами безопасности Мьянмы в штате Ракхайн", — говорится в заявлении генсека.
Гуттереш также призвал к сдержанности и спокойствию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Мьянме.
Геноцид мусульман
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил действия правительственных войск, назвав их "геноцидом мусульман".
Эрдоган напомнил, что численность мусульманского населения в Аракане, составлявшая четыре миллиона человек еще полвека назад, в результате преследований сократилась на одну треть. Он сообщил, что как председатель Организации исламского сотрудничества провел за последние дни переговоры с главами ряда стран, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме.
"Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", — подчеркнул президент Турции.
Позиция США
Вашингтон после сообщений о боестолкновениях в Мьянме призвал силы безопасности этой страны воздержаться от атак на мирных жителей и сотрудников гуманитарных организаций. С соответствующим заявлением выступила постпред США при ООН Никки Хейли.
США призвали Совет Безопасности ООН "поддержать правительство Бирмы в соблюдении прав и достоинства всех сообществ в штате Ракхайн и по всей стране".
Самый притесняемый народ
Рохинджа считаются одним из самых притесняемых этнических меньшинств в мире. В Ракхайне или, как его еще называют, Аракане живет около миллиона рохинджа. Они претендуют на то, чтобы считаться коренным народом, однако власти отказывают им в этом — правительство Мьянмы вообще не признает рохинджа гражданами страны, считая их беженцами из Бангладеш.
Первые столкновения в штате начались еще в годы Второй мировой войны. После этого в Ракхайне не раз проводились военные операции, инициированные властями против местных радикалов.