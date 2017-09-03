Митинг у посольства Мьянмы в Москве завершился

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У посольства Мьянмы в Москве прошла акция протеста против действий правительственных войск этой страны в отношении мусульман-рохинджа. На акцию пришли сотни человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На Большой Никитской у посольства Мьянмы собрались несколько сотен человек в поддержку погибших в ходе боестолкновений мусульман-рохинджа", — рассказал собеседник агентства.

На месте проведения акции дежурят сотрудники правоохранительных органов и росгвардейцы, вдоль тротуаров выстроены ограждения. Их автомобили стоят от начала Никитского бульвара почти до конца Большой Никитской улицы.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РИА Новости, что правонарушений не зафиксировано.

Около 16:30 мск собравшиеся начали расходиться. Участники акции переместились во двор одного из зданий (кафе), где большой группой совершают намаз. Обстановка вокруг спокойная. Движение по Большой Никитской улице возобновилось.

Петиция к правительству Мьянмы

Демонстранты создали петицию в адрес властей Мьянмы с требованием прекратить боестолкновения с мусульманами, сообщил один из участников акции.

"Я подписал петицию и братьев попросил подписать, чтобы они нас услышали и доложили в правительство в Мьянмы, чтобы те прекратили третировать мусульман", — рассказал он.

Участник акции также подчеркнул, что протест носит мирный характер.

"Пока там что-то не поменяется, мы должны сюда ходить. Мы не хотим ничего нарушать, однако надо оказывать им давление, чтобы они боялись нас ", — заявил он.

Митинг в Грозном

Еще одна акция в защиту мусмульман-рохинджа пройдет 4 сентября в Грозном, где на центральной площади запланирован митинг. Как сообщает телеканал "Грозный", в акции примут участие тысячи жителей Чечни, а также гости из соседних регионов.

Столкновения между мусульманами и армией Мьянмы

В соцсетях появилось видеообращение муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева с призывом прийти на митинг и поддержать рохинджа. "В понедельник в 11 часов утра перед Центральной мечетью "Сердце Чечни" пройдет митинг в поддержку мусульман государства Бирма. В поддержку тех, кого жестоко лишают жизни и подвергают страшным пыткам. Я нахожусь в Мекке и призываю всех мусульман принять участие в этом митинге", — говорится в обращении Межиева.

Боевые действия между силами безопасности и боевиками-рохинджа начались в Мьянме 25 августа и продолжаются до сих пор.

Причиной послужило нападение радикалов на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. В заявлении армии Мьянмы, опубликованном 1 сентября, говорится, что с 25 августа произошло 90 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 370 боевиков. Потери среди правительственных сил составили 15 человек. Мьянма также обвинила боевиков в убийстве 14 мирных жителей.

ООН обеспокоена

Операция против рохинджа, вызвала массовое бегство мирного населения из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, а мусульманам-рохинджа приходится искать себе убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу выразил обеспокоенность сообщениями о боях на северо-западе Мьянмы, сообщило агентство Рейтер.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о бесчинствах в ходе операций по обеспечению безопасности, проводимых силами безопасности Мьянмы в штате Ракхайн", — говорится в заявлении генсека.

Гуттереш также призвал к сдержанности и спокойствию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Мьянме.

Геноцид мусульман

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил действия правительственных войск, назвав их "геноцидом мусульман".

"Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления", — заявил турецкий лидер на мероприятии, организованном правящей Партией справедливости и развития в Стамбуле в связи с праздником Курбан Байрам.

Эрдоган напомнил, что численность мусульманского населения в Аракане, составлявшая четыре миллиона человек еще полвека назад, в результате преследований сократилась на одну треть. Он сообщил, что как председатель Организации исламского сотрудничества провел за последние дни переговоры с главами ряда стран, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме.

"Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", — подчеркнул президент Турции.

Позиция США

Вашингтон после сообщений о боестолкновениях в Мьянме призвал силы безопасности этой страны воздержаться от атак на мирных жителей и сотрудников гуманитарных организаций. С соответствующим заявлением выступила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы осуждаем атаки групп боевиков в штате Ракхайн. Тем не менее, силы безопасности Бирмы (бывшее название Мьянмы — ред.) действуют для предотвращения дальнейшего насилия, и они ответственны за соблюдение международного гуманитарного права, что подразумевает не совершение атак на невинных жителей и гуманитарных работников, обеспечение доступа к нуждающимся", — говорится в заявлении американской стороны.

США призвали Совет Безопасности ООН "поддержать правительство Бирмы в соблюдении прав и достоинства всех сообществ в штате Ракхайн и по всей стране".

Самый притесняемый народ

Рохинджа считаются одним из самых притесняемых этнических меньшинств в мире. В Ракхайне или, как его еще называют, Аракане живет около миллиона рохинджа. Они претендуют на то, чтобы считаться коренным народом, однако власти отказывают им в этом — правительство Мьянмы вообще не признает рохинджа гражданами страны, считая их беженцами из Бангладеш.

Первые столкновения в штате начались еще в годы Второй мировой войны. После этого в Ракхайне не раз проводились военные операции, инициированные властями против местных радикалов.