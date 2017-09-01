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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Стояние под солнцем: паломники со всего мира стекаются на гору Арафат

Сюжет:
Празднование Курбан-байрама (18)
13:3201.09.2017
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© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской АравииГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов

МЕККА, 1 сен — РИА Новости, Заман Рамазанов. Тысячи маленьких белых точек рвутся на вершину горы. "Это что, мусор там на горе?", — ворчливо спрашивает пожилой мужчина, которого нередко подводит зрение и слух. Но как только походишь ближе, точки оказываются тысячами людей в белых одеяниях. Мы в Мекке. Перед нами гора Арафат.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Каждый год мусульмане со всего мира приезжают сюда, чтобы совершить главное путешествие в жизни верующего человека — Хадж. Так они выполняют один из пяти столпов ислама, и верят, что Аллах простит им грехи. Стояние на горе Арафат, где по преданию встретились Адам и Ева после изгнания из рая, — один из важнейших обрядов Хаджа.

Путь на гору из палаточных городков, где живут паломники, непрост: сложный подъем, толпы людей и 42-градусная жара. К тому же, паломнику запрещено покрывать голову. Впрочем, из этой ситуации нашелся изящный выход — прямо здесь можно за деньги, а иногда и бесплатно, получить зонтик.

© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии

Есть и другие способы пережить жару. Волонтеры раздают воду, и вся земля усыпана пластиковыми бутылками. Идущие навстречу окатывают друг друга водой, а на всей территории Арафата установлены столбы-распылители, помогающие выдержать восхождение.

Ильдар Аляутдинов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сам подъем на гору недолог — всего час или чуть больше, но на путь до нее среди тысяч верующих можно потратить несколько часов. Да и найти место на горе, облепленной людьми, непросто, а простоять там надо до вечера.

Движение групп пытаются регулировать полицейские и военные, направляя потоки, однако на подходе к горе паломники смешиваются и чудом удается избежать стычек: и мужчины, и женщины не стесняются толкать тех, кто встал у них на пути наверх. Впрочем, серьезных конфликтов не возникает.

Подниматься приходится, тщательно смотря под ноги — многие молящиеся разложили свои коврики прямо на земле и скалах, велик риск ненароком наступить на кого-нибудь. Время от времени раздаются крики плачущих малышей — их с собой в гору несут родители, несмотря на условия, которые выдержит не каждый взрослый.

© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии

Мысль о том, что сзади напирает толпа людей, рвущихся к осуществлению заветной мечты, не дает останавливаться на протяжении всего подъема — все же, в религиозном экстазе паломники не всегда контролируют свои действия.

Чем выше в гору, тем выше накал — как жары, так и раздающихся вокруг молитв и причитаний. Голоса сливаются в один. Читают как наизусть, так и — в случае с не владеющими арабским языком — с разнообразных книжечек и блокнотов, где молитвы тщательно выписаны кириллицей или латиницей.

С вершины снова видны тысячи маленьких белых точек. Над ними развеваются флаги Турции, Индии, Пакистана и других стран.

На горе нужно достоять до заката. Солнце уже скоро сядет, и вдруг небо затягивают темные тучи, начинается гроза и песчаная буря. Песок забивается в глаза, нос, рот, но даже это можно вытерпеть, ведь тучи принесли долгожданную прохладу. Впрочем, как всегда здесь, непогода быстро улеглась, и солнце вновь ослепляет молящихся. Но осталось совсем недолго.

И вот, к восторгу паломников, на горизонте лишь тонкая огненная полоска. Солнце село. Завтра их ждет кульминация Хаджа — великий праздник жертвоприношения, Курбан-байрам.

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Религия и мировоззрение
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