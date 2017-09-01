Около 13 тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность во время Курбан-байрама

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Порядка 13 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии будут обеспечивать общественную безопасность в городах России во время празднования Курбан-байрама, в том числе около 4,5 тысяч буду дежурить в Москве, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

"Для обеспечения общественной безопасности 1 сентября Росгвардия выделит около 13 тысяч военнослужащих и сотрудников, из них около 4,5 тысячи человек будут нести службу в Москве. Росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности и правопорядка на территории 2035 населенных пунктов, где планируется празднование Курбан-байрама", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, рассказали в ведомстве, сотрудники Росгвардии будут привлечены к обеспечению безопасности в 893 населенных пунктах, где планируются торжественные мероприятия в честь Дня знаний 1 сентября.

Также сотрудники Росгвардии совместно с территориальными органами МВД провели обследование образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. "Проверено более 21 тысячи мест массового пребывания граждан", — добавили в пресс-службе.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. В 2017 году празднование приходится на 1 сентября.