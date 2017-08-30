Папа Франциск и патриарх Варфоломей подготовили совместное послание

ВАТИКАН, 30 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский Франциск и патриарх Константинопольский Варфоломей подготовили совместное послание ко Всемирному дню молитвы о защите творения Божия, который отмечается 1 сентября.

Об этом сам глава Римско-католической церкви объявил в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции, которая после августовского перерыва вновь прошла на площади Святого Петра в Ватикане.

"Мы призываем всех осуществлять уважительное и ответственное поведение по отношению к творению. Кроме того, к тем, кто занимает влиятельные посты, мы обращаемся с призывом услышать крик земли и крик бедных, которые наиболее страдают от нарушения экологического равновесия", — заявил понтифик, говоря о совместном послании.

Ранее папа Франциск пояснял, что День молитвы о защите творения Божия отмечается "в молитвенном единении с нашими православными братьями и со всеми людьми доброй воли, чтобы внести вклад в преодоление экологического кризиса, переживаемого человечеством".

В ходе аудиенции папа римский также поприветствовал представителей бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", большинство игроков и тренеров которого погибли в ноябре прошлого года при крушении самолета боливийской авиакомпании LaMia в Колумбии. В пятницу в Риме состоится товарищеский матч между "Шапекоэнсе" и "Ромой", все сборы от которого будут переданы бразильской команде.

Всеобщая аудиенция в Ватикане, на которой присутствовали около 9 тысяч паломников из разных стран, прошла в обстановке усиленных мер по обеспечению безопасности. В последнее время в соцсетях, в частности, в Telegram, появились призывы совершить теракты в Италии и видео, где экстремисты разрывали фотографии папы Франциска.