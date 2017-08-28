Линейку в школе у Московской соборной мечети перенесли из-за Курбан-байрама

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Торжественную линейку в школе № 2107 в Мещанском районе Москвы перенесли на 4 сентября, в частности, из-за празднования Курбан-байрама, сообщил РИА Новости член управляющего совета школы Максим Макаров.
По словам Макаров, такое решение также связано с тем, что в районе школы пройдет массовое мероприятие и будут перекрыты дороги. Он отметил, что это неудобно для многих родителей, которые привозят детей на машинах.
"В нашей школе есть семьи, которые исповедуют ислам, они могут отпраздновать Курбан-байрам, а в понедельник вместе с детьми прийти на торжественную линейку", — отметил член управляющего совета школы.
"Я даже вышел с инициативой на управляющем совете в школе, чтобы обратиться в департамент для того, чтобы, если 1 сентября выпадает на пятницу, переносить на понедельник", — заключил он.
Ранее в Facebook несколько жителей Москвы написали, что из-за празднования Курбан-байрама будет перенесена торжественная линейка ко Дню знаний – с 1 на 4 сентября. По их словам, это коснется школ Мещанского района столицы. В свою очередь в ряде школ Мещанского района Москвы опровергли информацию о переносе праздничных линеек.