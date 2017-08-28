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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Линейку в школе у Московской соборной мечети перенесли из-за Курбан-байрама

14:4928.08.2017
(обновлено: 11:54 29.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкНачало нового учебного года. Архивное фотоНачало нового учебного года. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Торжественную линейку в школе № 2107 в Мещанском районе Москвы перенесли на 4 сентября, в частности, из-за празднования Курбан-байрама, сообщил РИА Новости член управляющего совета школы Максим Макаров.

Линейка, посвященная Дню знаний. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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В ряде российских школ перенесли 1 сентября из-за Курбан-Байрама‍
"Линейка пройдет в понедельник. Это связано с инициативой родителей. Я вышел с инициативой некоторое время назад в управляющий совет школы. Пообщался с родителями, мы решили, что многим неудобно привозить — кто-то на дачах, кто-то на юге, не хочется разрывать отдых", — сказал он.

По словам Макаров, такое решение также связано с тем, что в районе школы пройдет массовое мероприятие и будут перекрыты дороги. Он отметил, что это неудобно для многих родителей, которые привозят детей на машинах.

"В нашей школе есть семьи, которые исповедуют ислам, они могут отпраздновать Курбан-байрам, а в понедельник вместе с детьми прийти на торжественную линейку", — отметил член управляющего совета школы.

Казанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Татарстан не намерен переносить линейки в школах из-за Курбан-байрама
Он подчеркнул, что это инициатива родителей, которую поддержали на управляющем совете школы. При этом школа будет работать в нормальном режиме уже 1 сентября, поэтому те, кто захотят, могут прийти уже 1 сентября, однако торжественная линейка пройдет в понедельник.

"Я даже вышел с инициативой на управляющем совете в школе, чтобы обратиться в департамент для того, чтобы, если 1 сентября выпадает на пятницу, переносить на понедельник", — заключил он.

Ранее в Facebook несколько жителей Москвы написали, что из-за празднования Курбан-байрама будет перенесена торжественная линейка ко Дню знаний – с 1 на 4 сентября. По их словам, это коснется школ Мещанского района столицы. В свою очередь в ряде школ Мещанского района Москвы опровергли информацию о переносе праздничных линеек.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
18 пользователей оставили 21 комментарий
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Сергей Викторович
"Это связано с инициативой родителей. Я вышел с инициативой некоторое время назад в управляющий совет школы. Пообщался с родителями, мы решили, что многим неудобно привозить — кто-то на дачах, кто-то на юге, не хочется разрывать отдых"
-Вы верите в это? Первое сентября на то и первое! Ни в коем случае не 2-е, 4-е и ни какое другое!
15:06
28.08.2017
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The enigmatic lighthouse
кто теперь скажет, что религии не мешают полноценному образованию и воспитанию детей? Это уже даже не средневековье...
14:54
28.08.2017
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