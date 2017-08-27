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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Серый кардинал" Трампа: кто отведет "руку Кремля" и спасет от импичмента

08:0027.08.2017
(обновлено: 08:03 27.08.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого домаПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Антон Скрипунов

О том, почему президент Трамп все больше доверяет священникам, а не экономистам, и как это отразится на антироссийской истерике в США — в материале РИА Новости.

Первое зарубежное турне Дональда трампа после победы на выборах было символичным: Мекка, Иерусалим, Рим. А в качестве пролога — подписанный перед поездкой указ о религиозных свободах, позволяющий религиозным организациям участвовать в политике не только лозунгами, но и деньгами.

Что ж, политика есть политика, и в Ватикане дипломатично забыли, что еще несколько месяцев назад папа Франциск публично усомнился, что Трамп вообще христианин, а тот в ответ заявил, что для христианского лидера "отвратительно" ставить под вопрос веру человека.

"Конфликт ценностей"

Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Религиозные лидеры пытаются усмирить бунт в Шарлоттсвилле
Пока религиозные лидеры исправно принимают подачи Трампа: когда Джареда Кушнера, его зятя, обвинили в связях с Россией, первыми публично вступились за него пасторы евангелических церквей — самой крупной в США деноминации (26,3% от общего числа населения). А когда во время бунта в Шарлотсвилле уже самого президента обвинили в покровительстве ультраправым, протестантское духовенство решило собственноручно "разнять" протестующих.

Вот только президент, похоже, оказался "царем Мидасом наоборот" — у того в руках все превращалось в золото, у этого все расползается по швам: отмена Obamacare, запрет на въезд мусульман… И триумфальный союз с лидерами евангелистов уже тоже зашатался: на фоне расистского скандала известный пастор Альфонсо Бернард рассорился с Трампом и покинул неофициальную группу из 25 евангельских советников при главе государства, которые всегда безоговорочно защищали его от любых нападок, включая обвинения в "связях с Москвой".

"Стало очевидным, что между мной и администрацией существует все углубляющийся конфликт ценностей", — прокомментировал Бернард свой уход.

"Для нас дверь всегда открыта"

"У Овального кабинета есть для нас открытая дверь, чтобы мы всегда могли выразить президенту хвалу, критику и беспокойство. И мы это делаем", — делится член совета пастор Ной Толи.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sancya
Трамп пообещал свою полную поддержку участникам марша против абортов
На политическую арену США пасторы-евангелисты вышли в 80-х годах прошлого века на волне бурного роста финансового рынка. Их проповеди про взаимосвязь веры человека с его личным успехом и материальным процветанием собирали целые стадионы. Все больше известных политиков становились участниками их религиозных собраний (включая президентов Джимми Картера и Билла Клинтона). Влияние евангелистов чувствовалось даже во внешнеполитической риторике Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего ("империя зла", "ось зла" и т.д.).

А вот у предшественника Трампа отношения с влиятельным духовенством не сложились: в начале своего президентства Барак Обама со скандалом покинул церковь Святой Троицы в Балтиморе, затем отдалил "от двора" тех проповедников, которые публично осуждали геев. А легализация однополых браков в 2015 году и вовсе рассорила его с консервативными христианами и даже вызвала протесты в ряде штатов.

Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вполне естественно, что после этого во время предвыборной гонки евангелисты примкнули к Дональду Трампу, став его "ядерным электоратом": их очень привлекла его консервативная повестка, даже несмотря на то, что его собственный образ жизни уж никак не соответствовал христианскому идеалу. При этом сам Трамп неоднократно заявлял, что гордится тем, что он протестант и готов защищать христиан по всему миру, особенно на Ближнем Востоке (до него из нынешних первых лиц мировой политики в защиту христиан, стремительно превращающихся во многих странах в гонимое меньшинство, выступал разве что президент Путин).

Роль советников-евангелистов при американском президенте четко сформулировал пастор Марк Бернс, представляющий Южную баптистскую конвенцию (15,5 миллиона прихожан): "Дональд Трамп глубоко солидарен с моим желанием снова увидеть нашу веру — христианскую веру — центром политики".

"Это наша духовная обязанность — быть голосом Бога для президента Соединенных Штатов", — добавил он.

Предают только свои

Как утверждают издания The Atlantic и The Washington Post, в последнее время влияние евангельского совета только усиливается, особенно на фоне роспуска совета по производству и совета по стратегии и политике. Однако, пишут они, в рядах самих "придворных евангелистов", являющих собой коллективного "кардинала Ришелье" при Трампе, начался раскол. Так, помимо Альфонсо Бернарда, совет намеревались покинуть и другие представители "черных" церквей. Правда, в последний момент передумали.

В то же время другая часть совета — "белые" евангелисты — все больше сближаются с американскими католиками, хотя те традиционно ориентированы на Демократическую партию. Дошло до того, что ватиканское издание La Civita Cattolica (выпускается орденом иезуитов, членом которого является папа Франциск) обратило внимание на эту "опасную смычку": понтифик уже давно конфликтует с американскими кардиналами (последним громким эпизодом стало увольнение руководителей Мальтийского рыцарского ордена, поставленных влиятельным в США архиепископом Сент-Луиса Раймундом Берком). Зато у американских католиков большое влияние в конгрессе.

Женщина держит телефон с фотографией Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США
© AP Photo / John Locher
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Между тем на днях авторитетный независимый центр Public Religion Research Institute, исследующий роль политики в жизни верующих, представил тревожные для Овального кабинета данные: все больше протестантов поддерживают импичмент Трампа и подозревают его в связях с Россией. Причем больше всего недовольных (79%) оказалось именно среди белых евангелистов, того самого "ядерного электората".

Пока ни президент, ни его духовные советники никак на это не отреагировали. Хотя тема усиления влияния "президентских пасторов" (как назвала их The New York Times) уже вторую неделю не сходит в США с первых полос ведущих изданий — их обвиняют в "покровительстве нацистам". Впрочем, возможно, коллективный "серый кардинал" еще успеет спасти своего подопечного от разочаровавшихся в нем гугенотов.

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Религия и мировоззрение
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