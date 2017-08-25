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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх призвал к "энергичному развитию" отдаленных от Москвы регионов

16:0325.08.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси КириллПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КУРГАН, 25 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал "очень энергично и динамично" развивать отдаленные от Москвы и центра регионы страны, чтобы люди не покидали этих мест и здесь реализовывали бы свои таланты.

Предстоятель РПЦ в пятницу принял участие в торжествах по случаю 200-летия со дня рождения начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) на его родине в Зауралье, в Курганской области.

Ранее в России широкий общественный резонанс вызвало предложение перенести столицу России за Урал, которое содержится в проекте "Доктрины размосквичивания". По словам автора инициативы, главы наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, Россия "гиперцентрализирована" — московский регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения".

"Из простого народа, из провинции у нас появлялись и, я уверен, и сегодня появляются талантливейшие люди. Вот этой провинцией, которая по-настоящему никогда не была "провинцией" в силу таланта наших людей, и сильна Россия. И поэтому так важно, чтобы в сегодняшней, современной жизни отдаленные от Москвы и центра регионы развивались, и развивались очень энергично, динамично, чтобы люди не покидали этих мест", — сказал патриарх после открытия памятника архимандриту Антонину в селе Батурино Шадринского района.

По его словам, в регионах необходимо создавать "условия для достаточно комфортной, обеспеченной жизни, чтобы здесь, на этих землях, расцветали таланты нашего народа". "Если будет так, то Россия будет непобедимой", — заявил патриарх.

Он напомнил, что и Русская православная церковь сегодня обращает особое внимание на отдаленные от центра регионы России, создавая там новые епархии, стремясь открывать храмы, церковные учебные центры и школы. Такую же активную просветительскую деятельность, добавил глава РПЦ, вел более ста лет назад и знаменитый создатель "Русской Палестины" архимандрит Антонин (Капустин).

"Ему удалось соединить светское знание и науку со своими глубокими религиозными убеждениями, духовность – с практической и даже политической деятельностью. Так и должно быть у людей, укорененных в своей духовной, культурной традиции и одновременно способных принести благо Отечеству", — заключил патриарх.

Архимандрит Антонин (Капустин) возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме более четверти века — с 1865 года до своей кончины в 1894 году, являлся основателем Императорского православного палестинского общества. Благодаря его деятельности появилось такое явление, как "Русская Палестина" — значительные имущественные и земельные владения России на Святой Земле. Скончался в возрасте 76 лет, похоронен в построенном им Вознесенском соборе в одноименном русском монастыре на Елеонской горе.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vihyhol
И поэтому там нужно открывать больше храмов.....
Это совсем не просветительская деятельность...
16:09
25.08.2017
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olegbiz95
У нас в стране не то что "энергичного развития" нет,у нас даже просто "развития" регионов практически не наблюдается, потому что большинство денег выделенные регионам страны идут в чьи-то карманы(((
так что о каком "энергичном развитии" может идти речь(((
16:16
25.08.2017
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