Празднование 200-летия создателя "Русской Палестины" пройдет в Зауралье

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) пройдут в пятницу на его родине в Курганской области; в торжествах примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Владимир Мединский и глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Архимандрит Антонин (Капустин) возглавлял Русскую духовную миссию (РДМ) в Иерусалиме более четверти века — с 1865 года до своей кончины в 1894 году, являлся основателем Императорского православного палестинского общества (ИППО). Благодаря его деятельности появилось такое явление, как "Русская Палестина" — значительные имущественные и земельные владения России на Святой Земле.

По оценке патриарха Кирилла, Капустин внес "очень важный вклад в развитие отечественного палестиноведения и открыл русским паломникам путь к величайшим святыням всего христианского мира". В частности, именно под его руководством в Иерусалиме в 1883 году проводились археологические раскопки, в ходе которых на территории русского Александровского подворья были обнаружены знаменитые "Судные врата" — христианская святыня, связанная с последними часами земной жизни Спасителя.

Как уточнили РИА Новости в Курганской митрополии, визит патриарха Кирилла 25-26 августа станет первым в истории визитом предстоятеля Русской православной церкви в Зауралье и город Курган. Основные торжества состоятся в селе Батурино Шадринского района, где родился будущий глава духовной миссии. В программе мероприятий открытие памятника архимандриту Антонину, а также посещение восстанавливаемого к юбилейной дате Преображенского храма и музея, экспозиция которого посвящена деятельности Капустина. В честь 200-летия со дня его рождения в Батурино был разбит сквер, где и будет установлен памятник архимандриту.

По данным Императорского православного палестинского общества, одним из центральных событий празднования станет в октябре этого года научная конференция в Москве, посвященная наследию архимандрита Антонина (Капустина). Также сейчас в музее ИППО в столице открыта экспозиция, посвященная жизни и деятельности главы Русской духовной миссии на Святой Земле.

В субботу, во второй день своего визита в Курганскую область, патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Кургана и освятит закладной камень под строительство Троицкого храма на набережной реки Тобол в областном центре, сообщили в митрополии.