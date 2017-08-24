В нескольких российских школах перенесли 1 сентября из-за Курбан-байрама‍

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В ряде школ Москвы и регионов перенесли линейки по случаю Дня знаний из-за того, что 1 сентября мусульмане отмечают Курбан-байрам, сообщил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

По его словам, этот вопрос обсуждался в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов. Некоторые школы приняли решение начать учебный год с 4 сентября.

"Если бы на 1 сентября попадались мероприятия на другие темы, то, я думаю, также бы верующим пошли навстречу, и было бы понимание. Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии, и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия", — объяснил муфтий.

В то же время в школах Мещанского района Москвы опровергли сообщение о переносе линейки. В Мещанском районе находится Московская соборная мечеть.

Власти Санкт-Петербурга также сообщили, что не будут переносить празднование Дня знаний.

Идею переноса раскритиковали в Госдуме и Совфеде. Сенатор Олег Казаковцев напомнил, что Россия — светское государство, а депутат от КПРФ Олег Смолин подчеркнул, что не следует искусственно провоцировать конфликты в обществе.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.