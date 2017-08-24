Война с памятниками в США перекинулась на религиозные монументы

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Вандалы осквернили в Лос-Анджелесе памятник "апостолу Калифорнии" — святому Хуниперо Серра, на монументе краской написали "убийца", сообщает The Los Angeles Times.

Статуя находится в парке напротив здания католической миссии Сан-Фернандо. Вандалы также выкрасили руку святого в красный цвет. Вскоре краску отмыли.

"Каждый человек имеет право на собственное общественное мнение. Но как только он доходит до такого, я не думаю, что это правильно", — приводит издание мнение одного из посетителей парка.

В США возобновилась кампания по сносу памятников конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в годы Гражданской войны в США в 1861-65 годах. Это произошло после событий в городе Шарлоттсвилль, где в середине августа прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. Акции протеста прошли и в Сиэтле.