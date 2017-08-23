Путин: в России ценят отношения с Ватиканом и диалог между ним и РПЦ

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи. 23 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи. 23 августа 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что Москва ценит выстраиваемые отношения между Святым престолом и Россией, а также прямой диалог с РПЦ.

"Мы ценим доверительный конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией", — сказал Путин.

Он отметил, что последовательно реализуются договоренности, достигнутые на его встрече с папой Римским Франциском. "Очень рады тому, что продолжается межцерковный диалог", — сказал российский лидер.

"Мы приветствуем тот диалог, который начат напрямую между Святым престолом и Русской православной церковью", — подчеркнул Путин.

По его словам, в основе отношений между двумя Церквями лежат общечеловеческие ценности, которые защищают РПЦ и Святой престол.

Путин поблагодарил от всех христиан России госсекретаря Ватикана за организацию доставки в Россию мощей Святого Николая, а от всех любителей искусства — за организацию выставки шедевров Ватикана в Третьяковской галерее.

Как сообщил президент РФ, Россия в ответ готовит экспозицию "Духовное наследие русского искусства от иконописи до авангарда", которую планируется развернуть в 2018 году.