Папа выразил солидарность с пострадавшими от землетрясения на острове Искья

ВАТИКАН, 23 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил солидарность с пострадавшими от землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на итальянском острове Искья в Тирренском море.

"Мысленно обращаюсь и выражаю сердечную близость тем, кто пострадал из-за землетрясения, поразившего в понедельник остров Искья. Помолимся за мертвых, раненых, за их семьи и людей, потерявших свои дома", — сказал понтифик в среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на Искье в понедельник вечером. По данным местных властей, его жертвами стали две женщины, были ранены 39 человек. Глава службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил во вторник, что из-за стихийного бедствия на острове остались без крова около 2,6 тысячи человек.

Сейсмическая активность в этом районе Италии не прекращается. В среду около 5 часов утра (06.00 мск) на Искье произошло землетрясение магнитудой 1,9 с эпицентром близ городка Лакко-Амено, которое не привело к новым жертвам и разрушениям.