РПЦ и Ватикан вместе будут поддерживать мирное население Сирии и Ирака

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Русская православная и Римско-католическая церкви разработают совместные проекты по поддержке тех, кто страдает от трагических военных событий на Ближнем Востоке, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Госсекретарь Ватикана с понедельника находится с официальным визитом в России. Встреча Паролина с предстоятелем РПЦ прошла во вторник в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

"Вы, наверное, знаете, что наша Церковь принимает активное участие и в оказании гуманитарной помощи страдающим от конфликта в Сирии и других странах Ближнего Востока. И в этой работе очень важно опираться на более широкую поддержку всего христианского сообщества. И я полагаю, что взаимоотношения православной церкви и католической церкви в плане осуществления помощи страдающим от конфликтов на Ближнем Востоке было бы тоже очень важным объединяющим фактором", — сказал патриарх.

Он напомнил, что в апреле 2016 года, вскоре после его встречи с папой Римским Франциском, совместная рабочая группа представителей Русской православной церкви и Римско-Католической церкви посетила Ливан и Сирию.

"И я думаю, что, развивая сотрудничество в этой сфере, мы можем постараться разработать основу для совместных проектов, связанных с поддержанием тех, кто страдает от трагических военных событий на Ближнем Востоке", — добавил патриарх.