Патриарх Кирилл: современный "экстрим" не имеет ничего общего с подвигом

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Ставший популярный сегодня "экстрим", экстремальные виды спорта не имеют ничего общего с подвигом и христианским подвижничеством, такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после совершения в понедельник Божественной литургии в Соловецком монастыре.

"Мы знаем, что современные люди иногда совершают совершенно поразительные дела, эти дела мы называем "экстримом". Существуют экстремальные виды спорта, где очень высок процент либо смертельного исхода, либо уродства человека. <…> Люди невероятно себя ограничивают, идут на колоссальные риски, но экстрим не является подвигом. Он всегда совершается человеком во имя самого себя: либо он сам себя в своих глаза утверждает, либо мечтает о славе, о золотых медалях или о денежном вознаграждении", — сказал патриарх.

По его словам, те, кто умирал за Родину, или христианские мученики, в том числе прошедшие через соловецкий лагерь в 1920-30-х годах, "не были экстремалами" и совершали именно подвиг, который есть "поступок не во имя себя", а "во имя идеи, во имя Родины, во имя ближних своих". По мнению патриарха, сам феномен подвига есть "свидетельство о Божественном происхождении человека и о присутствии Бога в его жизни".

"В христианстве подвиг — это такое самоограничение, такой отказ от самого себя, такой риск, связанный даже с физическим существованием самого себя, который не является целью, а является средством приближения человека к Богу", — сказал предстоятель Русской церкви, напомнив слова преподобного Симеона Нового Богослова о том, что "человек приобщается к Божественному свету через подвиг".

Обращясь к насельникам Соловецкого монастыря в день памяти основателей обители — преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, патриарх призвал каждого монашествующего задать себе вопрос, зачем он пришел в монастырь. "И если ясного ответа на этот вопрос нет, если пришествие в монастырь не сопровождается желанием подвижничества ради Бога, то, наверное, и в монастырь приходить не надо. Как не надо монашеские одежды в миру одевать, если никакого места для подвига в жизни такого монаха не существует", — добавил предстоятель.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 20-30-е годы ХХ века здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения для политических и уголовных заключенных. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Патриарх Кирилл посещает Соловки ежегодно.