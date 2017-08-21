Патриарх Кирилл рассказал о сохранении наследия Соловков

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Придание статуса религиозно-исторического места Соловкам позволит сохранить духовное, культурное и природное наследие архипелага, при этом управление им должно вестись "с непременным участием монастыря", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря.

Заседание совета предстоятель Русской церкви провел в воскресенье на Соловках вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским, текст его выступления распространила позднее патриаршая пресс-служба. Восстановительные работы на Соловецком архипелаге, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.

"В этом году министерством культуры России утверждены методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к религиозно-историческим местам. Данный документ содержит важные для Русской православной церкви рекомендации, определяющие особенности этих мест. Режим религиозно-исторического места позволит обеспечить комплексную охрану духовного, культурного и природного наследия Соловков", — сказал патриарх.

По его словам, создание религиозно-исторического места на Соловках предполагает "выработку комплексных мероприятий по принципам управления архипелагом с непременным участием монастыря". Соловецкий историко-культурный комплекс в 1992 году был внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, монастырь здесь был основан в XV веке. Разработка плана управления Соловками предусмотрена решением 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в июле этого года в Польше.

"В связи с этим мной направлены соответствующие обращения на имя министра культуры и руководителя аппарата правительства РФ с просьбой создать рабочую группу с участием представителей министерства культуры, Русской православной церкви для скорейшего создания религиозно-исторического места на Соловках и разработки плана управления таким религиозно-историческим местом", — сообщил патриарх.

Он напомнил, что именно Церковь явилась инициатором создания самого понятия религиозно-исторического места и принятия соответствующих поправок в закон. "Естественно, участие Русской православной церкви категорически необходимо для того, чтобы были учтены все непростые аспекты монастырской жизни", — заявил предстоятель РПЦ.

В своем выступлении патриарх также обратил внимание на необходимость создания подходящих условий жизни для людей на Соловецком архипелаге и приведения поселка Соловецкий "в соответствующее эстетическое состояние". По его словам, не должно быть "слишком сильного разрыва между тем местом, где живут люди, и тем местом, которое является религиозным и туристическим, то есть разрыва между жизнью поселка и монастырем".

"Мы убеждены в том, что все работы по модернизации поселка Соловецкий должны проходить с учетом того, что новые постройки не могут входить в диссонанс с архитектурным и культурным шедевром, который из себя представляет монастырь", — добавил патриарх.