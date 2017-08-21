Мединский предложил создать специальный фонд по восстановлению Соловков

СОЛОВКИ (Ахангельская область), 21 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил создать специальный общественный или государственный фонд по восстановлению Соловецкого архипелага, об этом он заявил в воскресенье на заседании Попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря.

Заседание совета Мединский провел вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.

"На самых больших объектах — Новодевичий монастырь, Соловецкий, Ново-Иерусалимский монастырь — самым эффективным инструментом является создание общественного или государственного фонда, полугосударственного фонда, который аккумулировал бы все средства, в том числе и большие бюджетные средства, но был бы освобожден от 44-го федерального закона (закон о контрактной системе, о госзакупках — ред.), от массы условностей, которые эффективны, когда ты строишь детский садик в районе, но абсолютно неэффективны, когда занимаешься реставрацией всемирного наследия", — сказал Мединский.

По его словам, в случае появления подобного фонда государство выделяло бы ему субсидии и осуществляло контроль за его работой. Кроме того, фонд "мог бы и какие-то дополнительные средства привлекать".

"К этому вопросу, я считаю, надо обратиться: создать фонд по восстановлению Соловецкого архипелага. Будет единый заказчик и единый фонд, единая личность, единый совет, с которого можно будет за это спрашивать", — сказал Мединский.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 20-30-е годы ХХ века здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.