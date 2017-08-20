Подозреваемый в организации терактов в Испании провел три месяца в Бельгии

Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017

Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Имам мечети каталонского города Риполь, предположительно, ставший главным организатором терактов в Испании, провел три месяца в бельгийском городе Вилворде в 2016 году, сообщает новостной сайт телерадиокомпании VRT со ссылкой на местные власти.

Ранее СМИ сообщили, что имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати может быть главным организатором теракта. Полиция утром в субботу проводила обыски в его доме. Полиция не исключает, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов.

"Он точно здесь был с января по март в прошлом году", — цитирует издание мэра города Вилворде Ханса Бонте, не исключив, что имам мог остаться в стране по истечении этого срока.

По словам мэра, полиция Бельгии получила информацию о прибытии имама от одной из мусульманских общин. Правоохранительные органы Бельгии тщательно собирали информацию об имаме, однако он "не был известен как радикализированный" человек.

По данным VRT, подозреваемый не имел регистрации и искал работу в бельгийских мечетях, чтобы остаться в стране. Остается неизвестным, смог ли имам получить работу и контактировал ли с бельгийскими подозреваемыми в терроризме.

По словам мэра, бельгийские власти проводят расследование инцидента.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"* (ИГ*, группировка запрещена в РФ и других странах). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно, двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.