Госсекретарь Ватикана рассказал, какие темы хочет обсудить в России

ВАТИКАН, 20 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в ходе своего визита в Россию, который начинается в понедельник, намерен обсудить вопросы, связанные с наиболее серьезными международными досье.
Госсекретарь указал, что многие конфликты, происходящие в мире, вызывают серьезную озабоченность Святого престола. "Полагаю, что некоторым из них можно будет уделить особое внимание во время визита, прежде всего, относительно тех ситуаций, где Россия задействована самым непосредственным образом. Это касается Ближнего Востока, в особенности той трагедии, которую продолжают переживать Сирия, Ирак и некоторые другие страны этого региона. И тема, которая весьма тревожит Европу — конфликты на этом континенте, начиная с войны на Украине и неразрешенных ситуаций на Южном Кавказе", — сказал он.
Согласно программе визита, обнародованной Святым престолом, планируются встречи госсекретаря Ватикана с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.