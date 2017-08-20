Госсекретарь Ватикана рассказал, какие темы хочет обсудить в России

ВАТИКАН, 20 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в ходе своего визита в Россию, который начинается в понедельник, намерен обсудить вопросы, связанные с наиболее серьезными международными досье.

"Я направляюсь с визитом в Россию с тем, чтобы помимо тем двустороннего характера и вопросов, относящихся к жизни Католической церкви, как раз обсудить проблемы, связанные с конфликтами, которые терзают многие, слишком многие регионы мира. С тем, чтобы были предприняты все усилия для восстановления справедливости и мира в уважении достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности", — заявил он в воскресенье в интервью РИА Новости перед отъездом в Москву.

Госсекретарь указал, что многие конфликты, происходящие в мире, вызывают серьезную озабоченность Святого престола. "Полагаю, что некоторым из них можно будет уделить особое внимание во время визита, прежде всего, относительно тех ситуаций, где Россия задействована самым непосредственным образом. Это касается Ближнего Востока, в особенности той трагедии, которую продолжают переживать Сирия, Ирак и некоторые другие страны этого региона. И тема, которая весьма тревожит Европу — конфликты на этом континенте, начиная с войны на Украине и неразрешенных ситуаций на Южном Кавказе", — сказал он.

Кардинал Паролин заметил, что перечень острых международных конфликтов длинный и не все они будут объектом обсуждения в ходе нынешнего визита. Однако, по его словам, дипломатические контакты Святого престола по этим досье не прекращаются. "Но драма, переживаемая населением, в особенности в некоторых из только что упомянутых ситуаций, требует постоянного внимания на всех уровнях", — резюмировал он.

Согласно программе визита, обнародованной Святым престолом, планируются встречи госсекретаря Ватикана с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.