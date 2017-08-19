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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Яблочный Спас: традиции верные и суеверные

03:0419.08.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЯблоки, освященные во время богослужения в честь праздника Преображения ГосподняЯблоки, освященные во время богослужения в честь праздника Преображения Господня
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Антон Скрипунов

- А разве можно яблоко сейчас, Преображение ведь через неделю! — возмущалась в прошлое воскресенье прихожанка  в церковном дворе.

- Можно-можно, они магазинные, значит, их в прошлом году освятили, — шутит в ответ седобородый священник.

Сегодня православные празднуют Преображение Господне или, как его чаще называют в народе, Яблочный Спас. Но такие диалоги  можно услышать и в канун Медового Спаса (14 августа), и в канун Полотняного или Хлебного (29 августа).  А на вопрос: почему православным нельзя летом до определенной даты есть ни меда, ни яблок, внятного ответа почти никто не дает. О том, как отличить суеверия от подлинной церковной традиции празднования Яблочного Спаса – в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПравославные христиане отмечают Яблочный Спас
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Праздник не в тот день

Согласно Евангелию, Иисус Христос вместе с ближайшими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном — взошел помолиться на гору Фавор. Апостолы увидели, что он преобразился — "одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить" — и как явившиеся им пророки Илия и Моисей беседовали с их Учителем. "И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один", — повествует Евангелие от Луки.

А когда видение исчезло, Иисус сказал ученикам, что ему предстоит умереть, а затем воскреснуть. Но строго запретил им рассказывать об этом кому либо.

Произошло это за 40 дней до смерти Христа. Почему же Церковь отмечает праздник не в феврале, а в августе?

"Причина в том, что без перенесения на другой месяц это торжество приходилось бы всегда на дни святой Четыредесятницы (Великого поста – ред.), а это было бы несовместимо с великопостным служением и печальным покаянным временем", — объясняет протодиакон Дмитрий Половников.

Святые отцы Церкви называли Преображение днем, когда "радовались пророки и апостолы" и постановили отмечать его в августе, за 40 дней до праздника Воздвижения Креста Господня, когда верующие будут вновь вспоминать распятие Спасителя.

Духовенство в этот день совершает службу в белоснежных облачениях. Но,несмотря на праздник, соблюдение Успенского поста не отменяется, хотя и с послаблениями – разрешаются рыба, вино и елей (растительное масло).

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкПравославные христиане отмечают Яблочный Спас
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

"В России с виноградом туго"

"Все без остатка, что подвластно человеку, может быть им освящено; все, над чем мы работаем, к чему мы прикасаемся, все предметы жизни — все может стать частью Царства Божия, если это Царство Божие будет внутри нас и будет, как сияние Христово, распространяться на все, к чему мы прикасаемся… Подумаем об этом; мы не призваны поработить природу, мы призваны ее освободить от плена тления и смерти и греха, освободить ее и вернуть в гармонию с Царством Божиим. И поэтому станем вдумчиво, благоговейно относиться ко всему этому тварному, видимому нами миру, и послужим в нем соработниками Христовыми, чтобы мир достиг своей славы и чтобы нами все тварное вошло в радость Господню", — объяснял духовный смысл праздника Преображения известный православный миссионер XX века митрополит Сурожский Антоний.

Еще в IV веке — достоверно известное время существования праздника — на Преображение освящали плоды нового урожая. По одной из версий, так Церковь вытесняла языческие праздники урожая — в честь Вакха-Диониса, например.

"В священническом служебнике в месяцеслове первой находится молитва на освящение винограда. Дело в том, что в Греции (читай Византии) виноград поспевал как раз к этому времени. А первые плоды верующий человек всегда приносил в храм как свою жертву Богу и для освящения всего урожая. Принесение и освящение первенцев (это относится как к людям, так и к животным и различным плодам) — "стандартная" религиозная традиция, как для иудаизма, так и для языческих религий, и христианство не могло остаться в стороне от выражения благодарности к Богу за плоды. Это сейчас магазины круглогодично предлагают все разнообразие плодов мира, а раньше, что выросло, то и ели. Так что, надо благодарить Бога за то, что выросло", — говорит протодиакон Дмитрий Половников.

В храмах Русской православной церкви после богослужения освящаются не только яблоки, но и виноград, сливы и все, что выросло в садах. Но почему все же все таки "Яблочный" Спас?

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПравославные христиане отмечают Яблочный Спас
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

"В России с виноградом своим плохо, поэтому, раз есть освящение, то надо под это освящение "подогнать" то, что поспевает к 19 августа — этим плодом и оказалось яблоко", — обясняет священнослужитель.

Съел яблоко — попал в ад?

Яблочный Спас популярен и у тех, кто верит в магию. Интернет пестрит различными статьями, где на полном серьезе разъясняется рецепт "молодильных яблок". Чего только не посоветуют: покружиться вокруг яблони, сорвать плод ровно в полночь 19 августа и даже съесть пропорциональное желаемому уровню финансового благополучия количество освященных яблок.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПразднование Яблочного спаса в городах России
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Празднование Яблочного спаса в городах России

В Церкви не устают повторять: подобные обряды ничего общего ни с с самим праздником, ни с православием не имеют. Это всего лишь суеверия.

"Суеверие — то есть суетная, пустая вера, вера в пустоту, когда обычным предметам приписываются сверхъестественные свойства – это результат религиозного невежества и потери живой связи с Церковью. Суеверия возникают тогда, когда второстепенные, внешние, обрядовые вещи ставятся во главу угла, а то, что действительно является главным и важным – внутреннее содержание – попросту забывается, теряется", — предупреждает митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Но ведь и в церкви от постоянных прихожан можно услышать, что до Преображения есть яблоки — грех. Для большей убедительности в пример приводят Адама и Евау: вкусили, мол, запретное яблочко — и вон из Эдема! Только, оказывается, дело тут вовсе не в дате.

"Типикон (богослужебный устав — ред.) предписывает воздерживаться от вкушения яблок до их освящения. И смысл этого предписания заключается не столько в воздержании от плодов на определенный период, сколько в том, чтобы первые начатки урожая сначала обязательно освятить и только после этого потреблять. В некоторых монастырях есть традиция освящать плоды первого урожая сразу, как только они созреют, и после этого вкушать их за трапезой, не дожидаясь праздника Преображения", — объясняет митрополит Антоний.

"В Церкви все осмысленно, все подчинено Евангельской логике, служит спасению души человека. А суеверие всегда лишено внутреннего смысла и ориентируется на внешнее действие, при полном отсутствии внутреннего содержания", — добавляет он.

© SputnikПерейти в фотобанкПраздник Преображения Господня
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Праздник Преображения Господня
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Религия и мировоззрение
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