США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

По методичке CNN: как на Украине нашли "агентов Кремля в рясах"

08:0018.08.2017
(обновлено: 08:03 18.08.2017)
07182
© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Архивное фотоАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
Перейти в фотобанк
Антон Скрипунов

Только вроде бы утих скандал с материалами телеканала CNN про Россию, как поиск "агентов Кремля" на телевидении разгорелся с новой силой. Теперь на Украине. Уже более месяца украинского телезрителя потчуют "разоблачениями" Украинской православной церкви Московского патриархата.

Многочисленные сюжеты бьют в одну точку: центр УПЦ МП в Москве, и подчиняется она патриарху Кириллу. Устав УПЦ, закрепляющий ее полную финансовую и административную независимость от Москвы, само собой, никого не интересует. О "фейковых" нападках на украинских верующих — в материале РИА Новости.

"Сепаратисты в рясах"

"Воин света на передовой или тайный агент Кремля?" — так начинается один из сюжетов, посвященный духовенству УПЦ МП. Мол, те сотрудничают с "сепаратистами на Донбассе", а потом распространяют "по указивке" влияние Москвы на всю Украину. "В стране нет ни одного региона, где нет храмов Московского патриархата", — подводит зрителя к нужному выводу голос за кадром.

Проводы бойцов батальона нацгвардии Шахтерск в Киеве в зону силовой операции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Священникам УПЦ МП запрещено быть капелланами в Нацгвардии Украины
А чтоб уж наверняка убедить его, неискушенного, в своей правоте, авторы сюжета решили зайти в церковную лавку при Святогорской лавре и заказать поминовение погибшего на Донбассе бойца ВСУ. Из диалога с трудником обители становится ясно, что воин этот не был крещен в православии, поэтому поминовение не принимается, что полностью соответствует церковным канонам. Но вывод  "расследования" очевиден: не хочешь молиться за украинского солдата — работаешь на Москву. В такой картине мира "агенты Кремля" не только выбрали для США президента, но и написали все богослужебные книги.

"Сначала Церковь просят помочь в освобождении пленных, а потом обвиняют в сотрудничестве с сепаратистами!" — возмущается глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Слова священника легко подтвердить фактами: с 2014 по 2016 год благодаря УПЦ МП удалось освободить 16 военнопленных. Кроме того, это единственная из украинских церквей, которая регулярно помогает не только бойцам ВСУ, но и мирным жителям, оказавшимися в зоне конфликта.

Неуслышанная жалоба президенту

Под информационным ударом оказалась и самая известная святыня Украины — Киево-Печерская лавра. Месяцем ранее ряд СМИ опубликовал материалы, уличавшие ее в якобы незаконном строительстве.

Киево-Печерская лавра
© РИА Новости / М. Анфингер
Перейти в фотобанк
Верующие напомнили Порошенко про невыполненные перед ЕС обязательства
Затем насельников лавры и вовсе обвинили в предательстве родины. А все потому, что, рассказывая туристам об истории обители, монахи ни разу не произносят слов "национальная святыня" или "национальное достояние", хотя Киево-Печерская лавра имеет официальный статус "национального заповедника". Для чистоты эксперимента на наличие заветной фразы были проверены аж пять экскурсий. Вывод дается уже в заголовке "Кому служат лаврские музейщики?"

Обилие подобных материалов вынудило монахов искать защиты у президента Порошенко. Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в своем обращении напомнил, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на последней сессии в мае этого года одобрил сохранность лавры.

"Попытки некоторых средств массовой информации и радикально настроенных политических деятелей поднять свои рейтинги через наведение клеветы на лавру, обвинения в незаконном строительстве священноначалия монастыря и руководства Киево-Печерского заповедника, которое тоже прилагает усилия для возрождения лавры как достояния не только украинского народа, но и всего человечества, вызывают у нас справедливое возмущение", — сетует митрополит.

Никакого ответа со стороны президента, само собой, не последовало.

"Нападки продолжатся"

"Нет никакого сомнения, что официальные власти и большинство СМИ, которые ведут одну линию, не закончат просто так, а доведут до логического конца процесс национализации всех сфер общественной жизни. Программа создания национального государства будет, безусловно, реализовываться, пока эти силы у власти. Одной из целей этой национализации государства является построение национальной церкви, несмотря на то, что постановка такого вопроса звучит кощунственно", — считает политолог Виталий Лейбин.

Крестный ход в Киеве. 27 июля 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Десятки тысяч верующих УПЦ вышли на улицы Киева вопреки угрозам радикалов
Ради этого украинские власти работают и на законодательном уровне. Свежий пример: "отложенные на потом" в мае антицерковные законопроекты, которые, по сути, сделали бы УПЦ МП нелегальной. Однако, по словам эксперта, это не значит, что к ним не вернутся.

"Уверен, как только власти поймут, что риски соразмерны, что сопротивление не будет сильным или его можно купировать, в этот момент законопроекты будут приняты", — отмечает политолог.

Вот разве что если УПЦ МП будет постоянно напоминать, что ее паства готова пострадать во имя веры, возможно, власти поостерегутся принимать жесткие решения.

"Кампания в прессе (против УПЦ МП. — Прим. ред.) не заканчивалась, хоть и несколько остыла, когда антицерковные законы так и не приняли. Я думаю, это признак того, что попытки нового давления на церковь все же будут", — полагает Лейбин.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена