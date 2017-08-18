По методичке CNN: как на Украине нашли "агентов Кремля в рясах"

Антон Скрипунов

Только вроде бы утих скандал с материалами телеканала CNN про Россию, как поиск "агентов Кремля" на телевидении разгорелся с новой силой. Теперь на Украине. Уже более месяца украинского телезрителя потчуют "разоблачениями" Украинской православной церкви Московского патриархата.

Многочисленные сюжеты бьют в одну точку: центр УПЦ МП в Москве, и подчиняется она патриарху Кириллу. Устав УПЦ, закрепляющий ее полную финансовую и административную независимость от Москвы, само собой, никого не интересует. О "фейковых" нападках на украинских верующих — в материале РИА Новости.

"Сепаратисты в рясах"

"Воин света на передовой или тайный агент Кремля?" — так начинается один из сюжетов, посвященный духовенству УПЦ МП. Мол, те сотрудничают с "сепаратистами на Донбассе", а потом распространяют "по указивке" влияние Москвы на всю Украину. "В стране нет ни одного региона, где нет храмов Московского патриархата", — подводит зрителя к нужному выводу голос за кадром.

А чтоб уж наверняка убедить его, неискушенного, в своей правоте, авторы сюжета решили зайти в церковную лавку при Святогорской лавре и заказать поминовение погибшего на Донбассе бойца ВСУ. Из диалога с трудником обители становится ясно, что воин этот не был крещен в православии, поэтому поминовение не принимается, что полностью соответствует церковным канонам. Но вывод "расследования" очевиден: не хочешь молиться за украинского солдата — работаешь на Москву. В такой картине мира "агенты Кремля" не только выбрали для США президента, но и написали все богослужебные книги.

"Сначала Церковь просят помочь в освобождении пленных, а потом обвиняют в сотрудничестве с сепаратистами!" — возмущается глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Слова священника легко подтвердить фактами: с 2014 по 2016 год благодаря УПЦ МП удалось освободить 16 военнопленных. Кроме того, это единственная из украинских церквей, которая регулярно помогает не только бойцам ВСУ, но и мирным жителям, оказавшимися в зоне конфликта.

Неуслышанная жалоба президенту

Под информационным ударом оказалась и самая известная святыня Украины — Киево-Печерская лавра. Месяцем ранее ряд СМИ опубликовал материалы, уличавшие ее в якобы незаконном строительстве.

Затем насельников лавры и вовсе обвинили в предательстве родины. А все потому, что, рассказывая туристам об истории обители, монахи ни разу не произносят слов "национальная святыня" или "национальное достояние", хотя Киево-Печерская лавра имеет официальный статус "национального заповедника". Для чистоты эксперимента на наличие заветной фразы были проверены аж пять экскурсий. Вывод дается уже в заголовке "Кому служат лаврские музейщики?"

Обилие подобных материалов вынудило монахов искать защиты у президента Порошенко. Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в своем обращении напомнил, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на последней сессии в мае этого года одобрил сохранность лавры.

"Попытки некоторых средств массовой информации и радикально настроенных политических деятелей поднять свои рейтинги через наведение клеветы на лавру, обвинения в незаконном строительстве священноначалия монастыря и руководства Киево-Печерского заповедника, которое тоже прилагает усилия для возрождения лавры как достояния не только украинского народа, но и всего человечества, вызывают у нас справедливое возмущение", — сетует митрополит.

Никакого ответа со стороны президента, само собой, не последовало.

"Нападки продолжатся"

"Нет никакого сомнения, что официальные власти и большинство СМИ, которые ведут одну линию, не закончат просто так, а доведут до логического конца процесс национализации всех сфер общественной жизни. Программа создания национального государства будет, безусловно, реализовываться, пока эти силы у власти. Одной из целей этой национализации государства является построение национальной церкви, несмотря на то, что постановка такого вопроса звучит кощунственно", — считает политолог Виталий Лейбин.

Ради этого украинские власти работают и на законодательном уровне. Свежий пример: "отложенные на потом" в мае антицерковные законопроекты, которые, по сути, сделали бы УПЦ МП нелегальной. Однако, по словам эксперта, это не значит, что к ним не вернутся.

"Уверен, как только власти поймут, что риски соразмерны, что сопротивление не будет сильным или его можно купировать, в этот момент законопроекты будут приняты", — отмечает политолог.

Вот разве что если УПЦ МП будет постоянно напоминать, что ее паства готова пострадать во имя веры, возможно, власти поостерегутся принимать жесткие решения.

"Кампания в прессе (против УПЦ МП. — Прим. ред.) не заканчивалась, хоть и несколько остыла, когда антицерковные законы так и не приняли. Я думаю, это признак того, что попытки нового давления на церковь все же будут", — полагает Лейбин.