"Обними джихадиста": в Дании запустили программу реинтеграции боевиков

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Полиция Дании объявила о начале реализации программы по реинтеграции вернувшихся в страну боевиков ИГ*, получившей название "Обними джихадиста, сообщает CNS News.

По мнению полиции, для изменения умов экстремистской молодежи необходимо проявлять доброту и поддержку. По данным властей, из Дании на территории боевых действий выехали 36 человек. 19 из них уже вернулись на родину.

Противники инициативы по поддержке экстремистов назвали программу "экстремально наивной".

Датский политик и мусульманин Насер Хадер, родившийся в Сирии, убежден, что полиция посылает неверные сообщения молодым мусульманам.

"Выйди на улицу и соверши преступление, стань джихадистом — и ты получишь привилегию от общества. Это неправильно", — убежден Хадер.

*Террористическая организация, запрещенная в России

