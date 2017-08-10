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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Ничего святого": Поклонская отреагировала на разрешение проката "Матильды"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (86)
18:1310.08.2017
(обновлено: 16:26 14.08.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНаталья Поклонская. Архивное фотоНаталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у Министерства культуры "нет ничего святого". Так она прокомментировала решение о широком прокате фильма Алексея Учителя "Матильда".

Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Милонов предложил не показывать "Матильду" в Санкт-Петербурге
Ранее Минкультуры выдало "Матильде" прокатное удостоверение, присвоив картине категорию 16+. По словам Поклонской, которая уже давно выступает против фильма, ее это не удивило.

"Потому что на протяжении года, как люди обращаются в разные компетентные органы, Министерство культуры высказывает однозначное свое отношение наплевательское в сторону людей и отношение поддержки в сторону создателей фильма. Могу сказать, что ничего святого нет, кроме аппетитов и отсутствия понимания слова "достоинство", — заявила депутат.

По ее мнению, прокатное удостоверение было выдано в спешке и вопреки существующему регламенту из-за того, что главы Чечни и Дагестана стали просить не показывать фильм в их республиках. 

Кадр из фильма Матильда
© ТПО Рок (2017)
В Минкультуры не исключили, что Поклонская передумает, посмотрев "Матильду"
"Это свидетельствует только об одном: Министерство по всей видимости находилось в безысходной ситуации уже", — считает Поклонская.

"Меня удивляет второй вопрос: они сделали это настолько быстро, что в спешке забыли обсудить в нарушение регламента данный вопрос с общественным советом при Министерстве культуры. Они проигнорировали его и приняли решение самостоятельно", — добавила депутат.

Съемки фильма Матильда. Архивное фото
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Минкультуры: вопрос о показе "Матильды" будут решать сами субъекты
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. В широкий прокат картина должна выйти 25 октября. В Минкультуры пояснили, что прокатное удостоверение выдается на всю страну, но регионы могут самостоятельно ограничить показ киноленты на своей территории. Что касается категории 16+, то в ведомстве назвали этот рейтинг вполне ожидаемым, поскольку одна сцена в трейлере "будоражит зрителей", но никаких других провокативных эпизодов в "Матильде" нет.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров заявил, что в Чечне не будут смотреть "Матильду"
Поклонская настаивает на том, что образ Николая II в фильме не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью императора. По ее словам, это установили ученые, которые провели комплексную экспертизу материалов "Матильды". Депутат просила Генпрокуратуру проверить картину. 

Глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов ранее выразил надежду, что мнение Поклонской может измениться после выхода фильма в прокат. "На сегодняшний день предлагаю всем охладить пыл, запастись терпением и дождаться премьеры, а главное, доверить оценку "Матильды" зрителям", — добавил он.

Религия и мировоззрение
Комментарии
214 пользователей оставили 543 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Вредный
Первый раз аплодирую ведомству Мединского! И совсем не потому, что собираюсь смотреть этот фильм: он мне, как и большинство нынешних кинематографических поделок, совершенно безразличен, а вот то, что полуграмотное амбициозное быдло в Минкульте приземлили на пятую точку заслуживает уважения!!!
19:24
10.08.2017
Uamla
Ну наконец то дали понять этой выскочке Наташе, что ее всерьез ни кто не воспринимает. Минкульт браво!
18:37
10.08.2017
 
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