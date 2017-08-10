"Ничего святого": Поклонская отреагировала на разрешение проката "Матильды"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у Министерства культуры "нет ничего святого". Так она прокомментировала решение о широком прокате фильма Алексея Учителя "Матильда".
"Потому что на протяжении года, как люди обращаются в разные компетентные органы, Министерство культуры высказывает однозначное свое отношение наплевательское в сторону людей и отношение поддержки в сторону создателей фильма. Могу сказать, что ничего святого нет, кроме аппетитов и отсутствия понимания слова "достоинство", — заявила депутат.
По ее мнению, прокатное удостоверение было выдано в спешке и вопреки существующему регламенту из-за того, что главы Чечни и Дагестана стали просить не показывать фильм в их республиках.
"Меня удивляет второй вопрос: они сделали это настолько быстро, что в спешке забыли обсудить в нарушение регламента данный вопрос с общественным советом при Министерстве культуры. Они проигнорировали его и приняли решение самостоятельно", — добавила депутат.
Глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов ранее выразил надежду, что мнение Поклонской может измениться после выхода фильма в прокат. "На сегодняшний день предлагаю всем охладить пыл, запастись терпением и дождаться премьеры, а главное, доверить оценку "Матильды" зрителям", — добавил он.
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