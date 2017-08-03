Религиозные организации Грузии считают, что новая Конституция им угрожает

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Совет религий при народном защитнике Грузии обратился к парламенту страны с просьбой внести правки в принятый во втором чтении проект Конституции, в которой допускается возможность ограничения вероисповедания, сообщает сайт Совета.

Обращение подписали 19 религиозных меньшинств, опасающихся, что их вероисповедание может быть ограничено "с целью обеспечения государственной или общественной безопасности, необходимой для существования демократического общества, предотвращения преступления, охраны здоровья, осуществления правосудия или защиты других прав". Среди недовольных этой формулировкой — мусульмане, католики и протестанты.

"Мы считаем, что критерии необоснованного ограничения свободы религии порождают угрозу… Эти критерии непредсказуемы, что создает высокий риск того, что они будут использованы незаконным образом", — говорится в обращении.

Религиозные организации считают, что из-за внесения подобных "туманных" норм в Конституцию "может получить легитимацию неправомерное ограничение прав религиозных объединений".

Недовольные также отметили, что такие ограничения не позволяет Европейская конвенция о защите прав человека.

"Призываем парламент не допустить ухудшения стандартов в области прав человека и демократического государства", — заключил Совет религий.