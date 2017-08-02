Митрополит Иларион: РПЦ никогда не выступала за запрет обучения за границей

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Русская православная церковь никогда не выступала за запрет обучения за границей, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Так он прокомментировал критику первого замглавы комитета Госдумы по образованию Олега Смолина (КПРФ) в свой адрес.

По словам Смолина, введение ограничений на отправку детей на учебу за границу неэффективно и будет противоречить конституции, и "никакой церковный иерарх не может поменять конституцию и действующее законодательство". Депутат полагает, что именно об этом говорил митрополит Иларион в эфире телепрограммы "Церковь и мир" 29 июля.

"Депутат Смолин, как бы возражая мне, сказал на "Эхе Москвы", что даже если допустить вероятность принятия такого рода ограничений (то есть якобы предлагаемых мной), они не возымеют эффекта без улучшения ситуации в самой России. Скажу еще раз: ни слова не было сказано мною о каких бы то ни было ограничениях или запретах. Ни слова!" — сказал митрополит.

"А что касается заботы об улучшении ситуации в стране, то именно об этом я и говорил, когда рассказывал о том, как мы в Церкви создаем систему образования, в которой стараемся сохранить все лучшее из накопленного веками, в то же время заимствуя западную методологию, которая себя оправдала", — добавил он. Заявление представителя Русской церкви распространила в среду пресс-служба синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Митрополит Иларион пояснил, что в эфире программы "Церковь и мир" только предостерег родителей от возможных негативных последствий решения о получении зарубежного образования.

"В передаче мне был задан вопрос, какой совет я дал бы родителям, которые хотят отправить детей на обучение за границей. Я ответил буквально следующее: "Когда ко мне обращаются с такими вопросами, а ко мне часто с ними обращаются, то я всегда себе пытаюсь представить ситуацию комплексно. Если есть риск, что ребенка отправят и потом он не вернется, то я, конечно, не советую родителям отправлять таких детей за рубеж", — сказал представитель РПЦ.

"При чем здесь конституция и законодательные запреты?" — задался он вопросом.

По словам митрополита Илариона, Русская церковь регулярно отправляет своих студентов в зарубежные университеты и принимает учащихся из-за рубежа. "На моем персональном учете состоят около 100 студентов из наших духовных школ, которые обучаются за рубежом, будь то в Греции, в Сербии, в Италии, в Америке, в Швейцарии, в Германии, и примерно столько же студентов из-за рубежа, которые обучаются у нас. Как я отметил в передаче, студенческий обмен — "это очень правильный процесс, потому что он позволяет расширить горизонты", — напомнил архиерей.