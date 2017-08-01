УПЦ: рекордное число украинцев смотрели трансляцию торжеств ко Дню Крещения

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Более 4 миллионов украинских телезрителей посмотрели трансляцию торжеств ко Дню Крещения Руси 27-28 июля, говорится в сообщении на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Торжественные богослужения в День крещения Руси 27 и 28 июля 2017 года, которые транслировались на телеканале "Интер", собрали в эти праздничные дни крупнейшую в Украине зрительскую аудиторию", — сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на данные телеканала "Интер".

В частности, трансляция Божественной литургии в Киево-Печерской лавре, которую 28 июля возглавил предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, собрала 13,1% от аудитории "18+" по всей Украине. "Общее количество людей, которые посмотрели богослужение, составляет более 2 миллионов человек", — отмечается в сообщении.

Праздничный молебен, состоявшийся на Владимирской горке 27 июля, и крестный ход также собрали многочисленную аудиторию в почти 3 миллиона телезрителей (11,6%). "В целом за событиями, посвященными Дню Крещения Руси, 27 и 28 июля в прямом эфире телеканала "Интер" наблюдали более 4 миллионов человек", — добавили в УПЦ.

Ранее управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний сообщил, что в крестном ходе в Киеве 27 июля, организованном Украинской православной церковью Московского патриархата по случаю дня Крещения Руси, приняли участие около 100 тысяч верующих. В то же время украинская полиция озвучила свои подсчеты числа участников шествия, по ее данным, в мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек.

В четверг, 27 июля, верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры, где вечером состоялось праздничное всенощное бдение.