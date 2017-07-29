На Валааме открылся музыкальный фестиваль "Просветитель"

ВАЛААМ (Республика Карелия), 29 июл — РИА Новости. Торжественное открытия третьего международного фестиваля "Просветитель", посвященного в этом году памяти событий 1917 года, прошло на певческом поле Валаамского монастыря.

"Тема фестиваля нынешнего года тесно связана с историческими событиями столетней давности — революционному движению и всему тому, что пришлось пережить людям на протяжении всех этих лет: эмиграции, эпохе военных лет, а также ГУЛАГу, гонениям и воскрешению веры", — сказал епископ Троицкий Панкратий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Он также отметил важность проведения подобных фестивалей, основная цель которых развитие духовного песнопения.

"Все мы знаем, что человек, встающий на путь воцерковления и приближения к Богу, задается многими вопросами, касающимися жизни Церкви: ее традициями и учениями. Зачастую ответы на эти вопросы находит даже не разум, а сердце. Одним из помощников в этом деле является песенное творчество", — отметил он.

© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель" Первый Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель" © Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель" Первый Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель"

На открытии фестиваля выступил также член попечительского совета Свято- Преображенского Валаамского мужского монастыря Олег Бударгин. Он зачитал приветствие президента РФ к участникам и гостям фестиваля, в котором подчеркивается важность и значимость для развития общества и всего мира проведение подобных мероприятий.

"Отрадно, что ваш фестиваль не только состоялся, но и ярко заявил о себе на весь мир. Он объединяет на территории древней Валаамской обители лучшие хоровые коллективы и сольных исполнителей из России и других государств",- говорится в президентском приветствии.

lll Международный фестиваль православного пения "Просветитель" проходит 29 — 30 июля на певческом поле Валаама. Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и призван послужить сохранению исторического и культурного наследия России, возрождению традиций православного пения.