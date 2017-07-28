"Руки прочь от русского царя": православные пикетируют "Матильду" в Москве

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Православные активисты из движения "Сорок сороков" с баннерами против фильма "Матильда" встали около Госдумы, прокуратуры и Министерства культуры.

О том, что они намерены провести в пятницу серию одиночных пикетов против фильма, активисты заявили РИА Новости накануне.

"Сегодня у главных государственных зданий — Министерства культуры, Государственной Думы, Администрации президента, прокуратуры, а также студии режиссера Учителя в Санкт-Петербурге и Фонда Кино в Москве — православные верующие встали с плакатами против фильма "Матильда", — сообщили РИА Новости представители "Сорока сороков".

На плакатах активистов написано: "Матильда нарушает стратегию Национальной безопасности", "Руки прочь от Русского Царя!", стих из Библии: "Не прикасайтесь к помазанникам Моим" и "Православие построило Россию! "Матильда" Ее разрушает… Владимир Владимирович, берегите Россию".

"Серия одиночных пикетов была проведена, чтобы выразить мнение народа, который почему-то хотят оставить в стороне от полемики по поводу "Матильды". Каждый участник делал свой плакат своими руками и писал на нем то, что хотел бы передать людям, принимающим решение. Мы не против Алексея Учителя, мы против кощунственного фильма, который своим содержанием оскорбляет святого царя, историю России и чувства православных верующих", — заявляют православные активисты.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Мати"ьды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. Она показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.