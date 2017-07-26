Палестина пригрозила обратиться в ООН из-за проблемы Храмовой горы

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Палестина будет обращаться в ООН в связи с кризисом вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, если Израиль не отступит от своих действий, заявил в среду посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы будем обращаться в ООН и другие международные организации, в случае, если Израиль не аннулирует принятые после 14 июля меры вокруг мечетей (Иерусалима)", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

В ежедневных протестах против новых мер безопасности погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни. Считается, что события вокруг Храмовой горы побудили 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.

Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Вслед за этим Израиль решил отказаться от металлоискателей, но, несмотря на уступки, мусульмане требуют вернуть ситуацию к состоянию, предшествовавшему 14 июля.