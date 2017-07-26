В Петербурге позволили поклоняться мощам святого Николая круглосуточно

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Поток верующих, желающих поклониться в Санкт-Петербурге мощам Николая Чудотворца, увеличился, поэтому вход в очередь и храм закрывать в среду не будут, сообщает сайт принесения мощей святого в РФ.

Мощи были доставлены в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля. На официальном сайте принесения святыни ранее сообщалось, что мощам уже поклонились 426 тысяч паломников.

"В связи с увеличением числа паломников сегодня, 26 июля, вход в очередь и храм закрываться не будет. Доступ к мощам будет открыт круглосуточно, с небольшим утренним перерывом для уборки храма. Завтра, 27 июля, вход в очередь будет закрыт в 18 часов", — говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что время ожидания в очереди достигло семи-восьми часов. Начало очереди на поклонение мощам святителя находится на улице Миргородской. 28 июля состоятся торжественные проводы святыни в Бари.