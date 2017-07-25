Патриарх Кирилл призвал духовенство не играть в "своих парней" с молодежью

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство, общающееся с молодежью, ведущее проповедь в соцсетях и видеоблогах, не терять достоинство сана и избегать развязности, вульгаризмов и шуток на грани приличия.

"У духовенства есть опасность уйти в некоторую крайность. Глубоко убежден в том, что священникам прежде всего нельзя терять достоинство сана, пытаясь завоевать доверие молодых. Если священник будет проповедовать сугубо на молодежном сленге, не брезгать вульгаризмами, отпускать шутки на грани приличий, он ничего не добьется. Он добьется сиюминутных симпатий, но не сможет быть носителем христианского образа жизни и мысли", — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета.

По его словам, блистание с использованием современной молодежной терминологии "будет вызывать интерес, улыбку, "свой парень", но это абсолютно не программирует положительного успеха миссии".

"Можно на своем языке говорить и быть очень убедительным… Никакой развязности ни в интернет-общении, ни в прямых пастырских контактах не должно быть… Мы не должны говорить на жаргоне с теми, кто этот жаргон использует", — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Он убежден, что "молодые люди, вступая в контакт со священником, не хотят быть шокированы или эпатированы, а хотят увидеть что-то светлое, доброе, то, чего им, может быть, в семье не хватило".

Первоиерарх также предостерег священство от "пренебрежительно менторского пафоса в общении с молодежью", так как это больше отталкивает, чем привлекает. "Не скрывается ли за таким отношением к молодежи нежелание по-настоящему трудиться?" — добавил патриарх.

Он считает, что нужно себя отождествлять с людьми, входить в их мысли, проблемы не с высоты своего возраста и опыта, а попытаться встать рядом с молодым человеком и с его позиции взглянуть на происходящее. "Если это произойдет, нам будет реально возможно стать близкими для молодого поколения и передать ему свой опыт", — заключил предстоятель РПЦ.