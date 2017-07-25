В Татарстане проверят уместность фото девушки в прозрачном платье в храме

КАЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следователи в Татарстане проверяют уместность фотосессии девушки в прозрачном платье в местном храме, сообщает во вторник следственное управление СК по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что журнал "Совет да любовь" разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в действиях авторов фотосессии могут быть признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. В связи с этим начата доследственная проверка.