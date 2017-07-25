В РПЦ требуют расследовать ситуацию в интернате, где людей держат в цепях

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Руководитель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон призвал Следственный комитет и прокуратуру тщательно расследовать ситуацию в Трубчевском психоневрологическом интернате (ПНИ) в Брянской области после появления видео, на котором видно, что пациентов держат в цепях.

Накануне в интернете было распространено видео, на котором видно, что пациенты интерната прикованы цепями к различными конструкциям. Предположительно, видео было снято в Трубчевском интернате в Брянской области. В воскресенье региональная прокуратура проинформировала о начале проверки видеозаписи, также доследственную проверку начали в СК.

"Я надеюсь, что правоохранительные органы изучат эту ситуацию и примут адекватные меры. К сожалению, нарушения прав людей, живущих в ПНИ, происходят постоянно и не только в Брянской области. Эта ситуация еще раз показывает, как сильно назрела реформа ПНИ в нашей стране", — приводит слова епископа Пантелеимона Синодальный отдел по благотворительности.

Он добавил, что Синодальный отдел по благотворительности неоднократно выступал в поддержку рассматриваемого сейчас в Госдуме законопроекта о распределенной опеке. Согласно этому законопроекту, в России будет введен институт внешних опекунов, которые смогут принимать под опеку недееспособного жителя психоневрологического интерната и защищать его права. Внешними опекунами смогут быть как физические лица, так и некоммерческие организации.

Также Синодальный отдел по благотворительности выступает за скорейшее создание службы защиты прав пациентов психиатрических больниц и интернатов. Сейчас над решением этого вопроса работают Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере и рабочая группа при Совете Федерации.

За последнее время в России неоднократно предавались огласке различные нарушения прав людей, проживающих в психоневрологических интернатах. В частности, такие нарушения в январе 2016 года выявила проверка Общественной палаты в отношении ПНИ №30 в Москве, а в мае 2017 года был уволен заведующий отделением Звенигородского психоневрологического интерната после публикации в социальных сетях свидетельств его унизительного обращения с одним из проживающих в ПНИ. Всего в России есть 523 психоневрологических интерната (ПНИ) и 127 детских домов-интернатов психоневрологического профиля — в них живут, соответственно, более 150 тысяч и около 20 тысяч человек.